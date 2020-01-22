Ср, 22.01.2020
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  • Пойманный на плагиате Райнер Вакра успешно защитил новую дипломную работу

Пойманный на плагиате Райнер Вакра успешно защитил новую дипломную работу

Райнер Вакра.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Социал-демократ Райнер Вакра, оказавшийся в начале прошлого года в центре скандала с плагиатом, 22 января успешно защитил в Таллиннском университете (ТЛУ) свою новую дипломную работу.

Аттестационная комиссия поставила политику за его работу максимальную оценку «А». Таким образом, у Вакра вновь есть подтвержденная вузом степень бакалавра, это также означает, что за ним будет сохранена и степень магистра, передает Rus.ERR.

Название бакалаврской работы Вакра «Экологическое образование и роль системы управления отходами на примере района Нымме» (Keskkonnateadlikkus ja jäätmemajanduse roll Nõmme linnaosa näitel).

Работающий сейчас помощником депутата Европарламента Свена Миксера и депутатом Таллиннского горсобрания Райнер Вакра с 2005 по 2011 год был старейшиной столичного района Нымме, тогда еще он был членом Центристской партии.

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