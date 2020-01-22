Пойманный на плагиате Райнер Вакра успешно защитил новую дипломную работу

Социал-демократ Райнер Вакра, оказавшийся в начале прошлого года в центре скандала с плагиатом, 22 января успешно защитил в Таллиннском университете (ТЛУ) свою новую дипломную работу.
Аттестационная комиссия поставила политику за его работу максимальную оценку «А». Таким образом, у Вакра вновь есть подтвержденная вузом степень бакалавра, это также означает, что за ним будет сохранена и степень магистра, передает Rus.ERR.
Название бакалаврской работы Вакра «Экологическое образование и роль системы управления отходами на примере района Нымме» (Keskkonnateadlikkus ja jäätmemajanduse roll Nõmme linnaosa näitel).
Работающий сейчас помощником депутата Европарламента Свена Миксера и депутатом Таллиннского горсобрания Райнер Вакра с 2005 по 2011 год был старейшиной столичного района Нымме, тогда еще он был членом Центристской партии.