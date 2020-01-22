Есть ли жизнь за пределами Таллинна?

Я как министр по делам народонаселения должна стоять за сохранение эстонского народа. Одна из возможностей для этого – развитие и поддержка гражданского общества. Я вижу, что теперь больше, чем раньше, нужно делать акцент на том, чего мы как государство ожидаем от неправительственных организаций – важно, чтобы активные граждане могли действовать регионально по всей Эстонии, заниматься потребностями своего сообщества и теми, кто нуждается в помощи. Сейчас я наблюдаю большую концентрацию неправительственных организаций вокруг Таллинна.

Поддержка и признание волонтерской деятельности в сообществах позволяет привлечь внимание большего числа людей и разнообразить деятельность гражданского общества. До сих пор при выдаче субсидий из средств государственного бюджета предпочтение часто отдавалось организациям, крепко стоящим на ногах. Я сама помогала как волонтерам из фонда лечения рака собирать пожертвования для больных раком, так и Союзу многодетных семей Таллинна и Харьюмаа – распределять полученные из Финляндии продовольственные пожертвования. Благодаря своему непосильному труду они смогли приобрести вес в мире неправительственных организаций. Наблюдая все это, я считаю неправильным продолжать в том же духе и при распределении субсидий отдавать предпочтение наиболее сильным, я хочу, чтобы государство поддерживало тех, кто действительно что-то делает.

Я хочу, чтобы компетенции и ресурсы распределялись между неправительственными организациями таким образом, чтобы более слабые в вопросах делопроизводства и защиты интересов, но тем не менее деятельные организации, развивались и росли. Гражданское общество не может состоять исключительно из крупных и сильных таллиннских объединений, как и государство не состоит исключительно из тех, кому посчастливилось жить в столице. В Эстонии около 20 000 неправительственных организаций, все они являются частью нашего гражданского общества, все они важны.

Эти мысли привели к тому, что в начале недели был объявлен конкурс на поиск членов совета Целевого капитала гражданского общества (KÜSK). У четырех из пяти представителей неправительственных организаций, входящих на данный момент в состав совета, скоро истекут полномочия. В то же время KÜSK стоит на пути к тому, чтобы к концу лета перебраться из Таллинна в Вильянди. Срок пребывания в должности заканчивается и у главы KÜSK.

KÜSK, высоко ценимый неправительственными организациями, стоит на пороге больших организационных перемен. Поскольку для KÜSK начинается словно новый жизненный этап, для меня важно и для членов совета большая честь объявить конкурс на все места представителей неправительственных организаций. Представители гражданского общества и впредь будут составлять большинство в совете, и не стоит бояться, что независимость KÜSK окажется под угрозой.