Есть ли жизнь за пределами Таллинна?

Гражданское общество не может состоять исключительно из крупных и сильных таллиннских объединений, как и государство не состоит исключительно из тех, кому посчастливилось жить в столице, считает министр по делам народонаселения Рийна Солман.
Я как министр по делам народонаселения должна стоять за сохранение эстонского народа. Одна из возможностей для этого – развитие и поддержка гражданского общества. Я вижу, что теперь больше, чем раньше, нужно делать акцент на том, чего мы как государство ожидаем от неправительственных организаций – важно, чтобы активные граждане могли действовать регионально по всей Эстонии, заниматься потребностями своего сообщества и теми, кто нуждается в помощи. Сейчас я наблюдаю большую концентрацию неправительственных организаций вокруг Таллинна.
Поддержка и признание волонтерской деятельности в сообществах позволяет привлечь внимание большего числа людей и разнообразить деятельность гражданского общества. До сих пор при выдаче субсидий из средств государственного бюджета предпочтение часто отдавалось организациям, крепко стоящим на ногах. Я сама помогала как волонтерам из фонда лечения рака собирать пожертвования для больных раком, так и Союзу многодетных семей Таллинна и Харьюмаа – распределять полученные из Финляндии продовольственные пожертвования. Благодаря своему непосильному труду они смогли приобрести вес в мире неправительственных организаций. Наблюдая все это, я считаю неправильным продолжать в том же духе и при распределении субсидий отдавать предпочтение наиболее сильным, я хочу, чтобы государство поддерживало тех, кто действительно что-то делает.
Я хочу, чтобы компетенции и ресурсы распределялись между неправительственными организациями таким образом, чтобы более слабые в вопросах делопроизводства и защиты интересов, но тем не менее деятельные организации, развивались и росли. Гражданское общество не может состоять исключительно из крупных и сильных таллиннских объединений, как и государство не состоит исключительно из тех, кому посчастливилось жить в столице. В Эстонии около 20 000 неправительственных организаций, все они являются частью нашего гражданского общества, все они важны.
Эти мысли привели к тому, что в начале недели был объявлен конкурс на поиск членов совета Целевого капитала гражданского общества (KÜSK). У четырех из пяти представителей неправительственных организаций, входящих на данный момент в состав совета, скоро истекут полномочия. В то же время KÜSK стоит на пути к тому, чтобы к концу лета перебраться из Таллинна в Вильянди. Срок пребывания в должности заканчивается и у главы KÜSK.
KÜSK, высоко ценимый неправительственными организациями, стоит на пороге больших организационных перемен. Поскольку для KÜSK начинается словно новый жизненный этап, для меня важно и для членов совета большая честь объявить конкурс на все места представителей неправительственных организаций. Представители гражданского общества и впредь будут составлять большинство в совете, и не стоит бояться, что независимость KÜSK окажется под угрозой.
В то же время важно понимать, что цель созданного государством и существующего на средства из государственного бюджета KÜSK заключается в том, чтобы претворять в жизнь конкретные меры программы развития действующего гражданского общества. Эти меры также являются границами независимости KÜSK. В фокусе новой программы гражданского общества, которая в скором времени будет готова, окажутся гражданская активность в сообществах, жизнеспособность Эстонии, подход, ориентированный на сообщество, и ориентированность на семьи. KÜSK был создан не для формирования политики, а для реализации политики, разработанной при участии всех сторон.
Я хочу, чтобы изменения, о которых идет речь, способствовали развитию неправительственных организаций, занимающихся серьезными проблемами и помогающих тем, кто попал в беду. Мне всегда была по душе помощь именно терпящим нужду людям, семьям и детям. Для правительства важным приоритетом является Эстония, ориентированная на семьи, а также развитие региональной политики. С последним перекликается и переезд KÜSK в Вильянди в августе текущего года. Два этих важных направления должны стать и основной деятельности KÜSK.
Я уверена, что переезд в Вильянди еще больше сблизит KÜSK с неправительственными организациями. Я понимаю, что ни одно изменение не дается легко, и всегда найдутся те, кто будет видеть в этом угрозу и подогревать страхи. Уверяю, бояться здесь нечего. Я высоко ценю работу, которую делает KÜSK, и решения, которые он принимает. В то же время я вижу в переезде новые возможности как для государства, неправительственных организаций, так и для самого KÜSK. Для государства с региональной точки зрения важно, что в Вильянди появятся бюджетные рабочие места хорошего уровня.
Перевод рабочих мест в регионы – это тема, в которой государство может показывать пример остальным. KÜSK сможет экономить на административных расходах, а освободившиеся средства направить на поддержку неправительственных организаций. Я думала о том, почему члены действующих за пределами Таллинна неправительственных организаций должны постоянно ездить в Таллинн? У нас здесь в Таллинне удобно начинать или заканчивать рабочий день собранием. В то же время для того, чтобы принять участие в собрании, человеку издалека приходится тратить несколько часов на транспорт. В то время, когда таллинцы еще спят или уже сидят с семьей за ужином, жители других регионов едут в столицу или, наоборот, только возвращаются домой. Давайте больше использовать современные средства связи и не стягивать людей в Таллинн из тех мест, где они живут.
Что касается вопроса, поставленного в заголовке, то именно с такого риторического вопроса начинается свежий номер журнала, выпускающегося Союзом неправительственных организаций. Рекомендую прочитать его всем, кто интересуется гражданским обществом, поскольку в нем приведены яркие примеры того, что жизнь за пределами Таллинна возможна. Как министр по делам народонаселения я и впредь буду работать над тем, чтобы государство само становилось примером в создании рабочих мест и в том, чтобы обеспечить возможность жить за пределами столицы.