Таллиннский ЗАГС вновь повышает цены на церемонию заключения брака

Руководитель Департамента записи актов гражданского состояния Карин Каск подчеркнула, что стоимость регистрации брака и проведения церемонии в помещениях департамента останутся прежними и изменения касаются лишь цен на проведение торжественных бракосочетаний в выбранных молодоженами местах. «Наша цель – проведение торжественных церемоний в самом стильном в Эстонии строении в стиле модерн – во дворце бракосочетаний», – сказала Каск.

Церемония бракосочетания вне стен Департамента обычно проходит в нерабочее время – в пятницу вечером или в выходные дни, что не входит в служебные обязанности чиновника. «Поэтому соответствующая услуга, которую предлагает департамент, добровольная и оказывается в соответствии с возможностями чиновника, что также предполагает дополнительные обязанности и расходы. Однако наша задача – предложить новобрачным варианты, а не обязать их делать выбор, - пояснила Каск. – Для этого у нас есть семь различных вариантов заключения браков и проведения церемоний, которые могут быть проведены на шести различных языках – помимо эстонского это русский, немецкий, английский, греческий и итальянский».

Цены на заключения брака в выбранном молодоженами месте должны покрывать сопутствующие расходы. Заключение брака на территории Таллинна будет стоить 400 евро (сейчас 290 евро), в пределах Харьюмаа – 500 евро (сейчас 395 евро), за пределами уезда – 700 евро (сейчас 650). Расходы, сопутствующие проведению торжественного бракосочетания, покрывают новобрачные. Услуга включает среди прочего предварительную встречу с чиновником, консультирование, пояснения относительно хода торжественного мероприятия, составление уникального текста, а также транспортные расходы. В последний раз цены на данную услугу были изменены в 2013 году.

Проведение церемонии регистрации брака в здании Департамента будет стоить как прежде: по будням – госпошлина 30 евро, проведение церемонии в среду и четверг – 60 евро, церемония в сопровождении живой музыки в пятницу – 200 евро, в субботу – 250 евро. В стоимость услуги в пятницу и субботу входит также белая обложка для свидетельства о браке, специально оформленная и заказанная для этих целей, также молодоженам подарят специальные писчие перья для росписи.

Здание, где сейчас располагается ЗАГС, было построено в 1910 году, оно было спроектировано как летняя резиденция известного остзейского мебельного фабриканта Карла Лютера, в этом году здание отмечает свое 110-летие. Таллиннский департамент записи актов гражданского состояния работает здесь с 1983 года, недавно здание было основательно отремонтировано. «Обновление здания недавно получило достойное завершение – были установлены государственные гербы в зале для регистрации браков. Теперь новобрачных встречают три льва на золотом щите, окруженном венком из ветвей дуба, что подчеркивает важность события», – сказала Каск.