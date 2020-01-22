Проигравший спор комиссии из-за статьи в газете "Столица" Таави Аас подал кассацию в Госсуд

"В кассационной жалобе защитник Таави Ааса просит отменить решения окружного и административного судов и вынести новое постановление, по которому предписание КПНФ от 4 июня 2018 года должно быть отменено", - сказала в среду, 22 января, пресс-секретарь Таллиннских административного и окружного судов Аннели Вилу.

Адвокат Таави Ааса также просит Госсуд принять решение, по которому КНПФ должна будет оплатить его клиенту все судебные расходы.

По состоянию на 22 января Госсуд еще не занял позицию по кассационной жалобе.