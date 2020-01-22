Проигравший спор комиссии из-за статьи в газете "Столица" Таави Аас подал кассацию в Госсуд

Министр экономики и коммуникаций, бывший мэр Таллинна Таави Аас (Центристская партия), в судах двух первых инстанций проигравший Комиссии по надзору за финансированием партий (КНФП) спор из-за статьи в муниципальной газете "Столица", воспользовался своим правом подать кассацию в Госсуд, пишет Rus.ERR.
"В кассационной жалобе защитник Таави Ааса просит отменить решения окружного и административного судов и вынести новое постановление, по которому предписание КПНФ от 4 июня 2018 года должно быть отменено", - сказала в среду, 22 января, пресс-секретарь Таллиннских административного и окружного судов Аннели Вилу.
Адвокат Таави Ааса также просит Госсуд принять решение, по которому КНПФ должна будет оплатить его клиенту все судебные расходы.
По состоянию на 22 января Госсуд еще не занял позицию по кассационной жалобе.
Комиссия 4 июня 2018 года предписала Аасу вернуть Таллинну 1011,84 евро, поскольку сочла, что опубликованный в муниципальной газете "Столица" 22 мая 2017 года материал "Кандидат оепредлился: мэром Таллинна может стать Таави Аас" является запрещенным пожертвованием со стороны города Аасу, но экс-мэр столицы счел, что предписание, выданное ему, противозаконно и подлежит отмене, поскольку члены КНФП Ардо Оясалу и Каарел Таранд не были по отношению к нему беспристрастны и занятые ими предварительно позиции могли повлиять на принятое комиссией решение.