Эстония в Совбезе ООН: роскошный круиз с вопросами, которые нас не касаются

В начале того века ей повезло первой, на основе взаимности, признать Советскую Россию, что послужило началом тектонических преобразований на всём мировом политическом ландшафте. А в конце столетия, также одной из первых (и единственной, обошедшейся при этом без крови!), Эстония покинула братские объятия Союза нерушимого республик свободных. И тоже с заметным для мирового сообщества резонансом.

Двадцать первый век не уступает в этом смысле двадцатому. Едва закончилось успешное председательство в Евросоюзе, и вот уже – начало членства Эстонии в Совете безопасности Организации Объединенных Наций. В своей речи по этому поводу глава государства подчеркнула: «Мы – равное государство в сложной и хрупкой международной семье. Но этому сопутствует обязательство и ответственность разбираться и высказываться по международным вопросам, которые, на первый взгляд, нас как будто не касаются».

Не упустить этот шанс

Известный политолог Кармо Тюйр по этому же поводу, но шестью месяцами раньше, когда ещё только-только стало известно о прохождении кандидатуры Эстонии в число непостоянных членов Совбеза, тоже отметив обязанности и ответственность, использовал довольно неожиданную в устах ученого метафору. Он провел параллель между этим внешнеполитическим успехом эстонской дипломатии – и выигранным в лотерею билетом на туристический корабль, отправляющийся в роскошный круиз.

Эксперт пишет по этому поводу в Äripäev: «Ты попадаешь на судно вместе с тысячами других пассажиров и… дальше все зависит только от тебя самого. Можно весь круиз просидеть в каюте, испуганно выглядывая в иллюминатор, а вернувшись домой, сетовать, как было плохо и скучно. А можно использовать этот шанс для того, чтобы познакомиться с теми, с кем в обычной жизни никогда не встретишься, завязать контакты, пообщаться и в конце круиза сойти с корабля с полным чемоданом возможностей и предложений, новых идей и связей».

Ключевые слова в этой фразе, на мой взгляд: «использовать этот шанс».

Они вообще в сложившейся ситуации сегодня для Эстонии, бесспорно, ключевые. Маленькому государству, маленькому народу такой шанс выпадает нечасто. И не цепляйтесь к словам: «маленькие» в данном случае носит характер не уничижительный, а всего лишь арифметически-констатирующий. Кармо Тюйр тоже его употребляет в упоминавшемся тексте: «Отлично помню пророчества, которые звучали в свое время относительно перспектив Эстонии войти в НАТО. Мол, не бывать этому, и все. Мол, никому мы там не нужны, такие маленькие и проблемные»...