Ср, 22.01.2020
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Дуглас Коста может перейти в «Баварию»

Дуглас Коста принес "Юве" победу и билет в плей-офф Лиги чемпионов

ФОТО: Federico Tardito / Insidefoto via www.imago-images.de/imago images/Insidefoto

Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Championat.com.

По информации источника, мюнхенская «Бавария» из-за травм вингера Сержа Гнабри и форварда Кингсли Комана намерена усилить линию нападения. Бразилец, в свою очередь, недоволен количеством игровой практики в итальянском клубе и может покинуть команду в нынешнее трансферное окно. Сообщается, что клубы могут договориться об аренде футболиста.

Дуглас Коста принял участие в 10 матчах чемпионата Италии за «Ювентус» в этом сезоне. Бразильский форвард не забил ни одного гола и стал автором трёх результативных передач.

Футболист выступал за «Баварию» с 2015 по 2017 год и дважды становился обладателем титула чемпиона Германии.

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