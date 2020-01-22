Полезно: как до подачи налоговой декларации узнать, придется ли вам доплачивать подоходный налог

В открышемся окне вы увидите данные о своих доходах за год, использованном необлагаемом доходе, а также там будут данные о предполагаемой задолженности по подоходному налогу (eeldatavat tulumaksukohustus). Если значение превышает ноль, значит, вам придется доплатить государству определенную сумму, а узнать, сколько именно переплаченного подоходного налога вам вернут, можно будет после подачи декларации.