Полезно: как до подачи налоговой декларации узнать, придется ли вам доплачивать подоходный налог

Приближается срок подачи налоговых деклараций — как подтвердил Налогово-таможенный департамент, это можно будет сдеать начиная с 15 февраля — поэтому не будет лишним проверить, не являетесь ли вы одним из тех людей, которым после подачи декларации придется доплатить государству какую-то сумму, пишет Geenius.
Действовать следует следующим образом:
зайти на сайт налогового депаратмента по этой ссылке — https://www.emta.ee/ru;
войти в электронную среду;
в левой части сайта выбрать категорию «Регистры и запросы», где следует открыть раздел «Мои доходы».
В открышемся окне вы увидите данные о своих доходах за год, использованном необлагаемом доходе, а также там будут данные о предполагаемой задолженности по подоходному налогу (eeldatavat tulumaksukohustus). Если значение превышает ноль, значит, вам придется доплатить государству определенную сумму, а узнать, сколько именно переплаченного подоходного налога вам вернут, можно будет после подачи декларации.
Пользоваться данной возможностью можно в течение года, чтобы всегда быть в курсе ваших финансовых дел.