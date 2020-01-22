Ср, 22.01.2020
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  • Полезно: как до подачи налоговой декларации узнать, придется ли вам доплачивать подоходный налог

Полезно: как до подачи налоговой декларации узнать, придется ли вам доплачивать подоходный налог

Декларация о доходах.

ФОТО: Sander Ilvest

Приближается срок подачи налоговых деклараций — как подтвердил Налогово-таможенный департамент, это можно будет сдеать начиная с 15 февраля — поэтому не будет лишним проверить, не являетесь ли вы одним из тех людей, которым после подачи декларации придется доплатить государству какую-то сумму, пишет Geenius.

Действовать следует следующим образом:

зайти на сайт налогового депаратмента по этой ссылке — https://www.emta.ee/ru;

войти в электронную среду;

в левой части сайта выбрать категорию «Регистры и запросы», где следует открыть раздел «Мои доходы».

В открышемся окне вы увидите данные о своих доходах за год, использованном необлагаемом доходе, а также там будут данные о предполагаемой задолженности по подоходному налогу (eeldatavat tulumaksukohustus). Если значение превышает ноль, значит, вам придется доплатить государству определенную сумму, а узнать, сколько именно переплаченного подоходного налога вам вернут, можно будет после подачи декларации.

Пользоваться данной возможностью можно в течение года, чтобы всегда быть в курсе ваших финансовых дел.

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