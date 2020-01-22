В Валга полиция задержала подозреваемого в убийстве

Вечером 21 января в Валга в расположенной на улице Метса квартире было обнаружено тело 44-летнего мужчины с колотыми ранами. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти мужчину, который скончался от полученных травм на месте.

По словам представителя валгаского отделения полиции Кайри Руус, какие события привели к убийству, будет установлено в ходе следствия. "По предварительной информации, мужчины были знакомы и вместе употребляли алкоголь", - сказала она.

"Задержанный мужчина также подозревается в совершении преступлений против личности в другом уголовном деле. Так что это был не первый его контакт с полицией. По оценке прокуратуры, подозреваемый в совершении такого серьезного преступления, как убийство, должен быть заключен под стражу. Поскольку подозрения в нескольких преступлениях указывают на то, что он может продолжать совершать преступления, в четверг мы обратимся в Тартуский уездный суд за разрешением на его арест", - добавил прокурор Айнар Койк.