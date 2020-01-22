Северные соседи опасаются контрабанды кур и яиц из Эстонии: птичий грипп может достигнуть Финляндии

Cтарший ветеринарный чиновник отдела здоровья животных Пищевого департамента Финляндии Вирва Валле сказала, что у департамента возникло подозрение, что в страну незаконно ввозятся домашняя птица и инкубационные яйца. К сожалению, статистики по количеству контрабандных птиц нет, поскольку такая активность не оставляет следов. «На границе с Эстонией нет систематического таможенного контроля, потому что обе наши страны являются членами Европейского Союза», - сказала она.

На то, что продажа инкубационных яиц и птиц идет через Эстонию, по словам Валле, указывает реклама и объявления, которые распространяются в интернете, но фактическая страна происхождения птиц может быть совершенно другой, в том числе и находиться за пределами Европейского Союза.

Ситуация беспокоит северных соседей, так как в Центральной Европе в настоящее время распространяется опасный птичий грипп, который при заражении убивает всех птиц в зараженной стае. Таким образом, если птицы неизвестного происхождения и состояния здоровья завезены нелегально, вспышка может достигнуть Финляндии.

Директор Финской ассоциации птицеводства Ханна Хамина описала случай, когда был задержан человек, который незаконно ввозил птиц через Эстонию. «Контрабандисты используют судоходное сообщение между Эстонией и Финляндией, и в большинстве случаев вводятся инкубационные яйца, которые могут выдержать до трех дней транспортировки. Попадаются они очень редко, потому что автомобили путешественников проверяют мало», - сказала она.

По словам Хамина, беспокойство вызывают иностранные сайты, где вывешивается реклама на финском языке о продаже инкубационных яиц. «Это не законно, и поскольку содержание цыплят становится все более популярным, у нас есть основания для беспокойства», - сказала она.

Хотя выращивание кур в порядке хобби государством только приветствуется, заниматься этим необходимо ответственно, следуя правилам и нормам безопасности. «В Финляндии состояние здоровья скота и птицы очень хорошее, а распространение заболеваний происходит очень редко. Отрасли очень внимательно следят за соблюдением закона, когда дело доходит до импорта кур, а внутренние правила большинства компаний даже строже, чем законы, из-за страха перед болезнями», - сказала Хамина.

«Если вы хотите содержать цыплят, вы должны заранее узнать, откуда они родом. Покупка животных или птиц неизвестного происхождения и без сертификатов в интернете может быть незаконной и опасной», - добавила она. Хамина указала, например, на то, что организация иногда обнаруживает во дворах любителей породы кур, которых нет в списке легального импорта: тогда становится ясно, что эти цыплята были ввезены незаконно.

Руководитель отдела здоровья и благосостояния животных Ветеринарно-пищевого департамента Эстонии Хеле-Май Саммель сказала, что ведомство осведомлено о соответствующем требованиям процессе ввоза птиц, так как лица, занимающиеся содержанием животных, обязаны регистрировать птичник и виды птиц в регистре сельскохозяйственных животных PRIA. Однако департамент не может получать информацию о птицах, которые были незаконно завезены в Эстонию.

Саммель добавила, что крупные птицефабрики в Эстонии хорошо осведомлены о мерах биобезопасностии и соблюдают их, и департамент не получал информации о незаконных случаях ввоза птиц в Эстонию. Однако в последние годы в небольших стаях были выявлены болезнь Марека и бактериальные заболевания, такие как инфекционный ринит, местный пастереллез, орнитобактериоз и сальмонеллез.