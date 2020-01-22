Картина дня: кому предстоит доплатить подоходный налог, красное авто участницы ДТП, новые тарифы ЗАГСа и ссора автобусных фирм

Полезно: как до подачи налоговой декларации узнать, придется ли вам доплачивать подоходный налог

Приближается срок подачи налоговых деклараций — как подтвердил Налогово-таможенный департамент, это можно будет сделать начиная с 15 февраля — поэтому не будет лишним проверить, не являетесь ли вы одним из тех людей, которым после подачи декларации придется доплатить государству какую-то сумму. Читать далее...

Сбила 9-летнюю девочку: полиция разыскивает женщину на красном автомобиле

Сегодня в 15:35 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Эндла в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадала 9-летняя девочка. Женщину, находившуюся за рулем участвовавшей в аварии красной машины, а также людей, которые заметили регистрационный номер этой машины, просят связаться с полицией. Читать далее...

Еще одна ученица замешанного в скандале инструктора по вождению: все обвинения - бред сивой кобылы

Инструктор автошколы Atlanta, которого ученица обвинила в сексуальных домогательствах, запомнился не только ей. После публикации Postimees в редакцию обратились как те, кто его защищает, так и те, кто готов отнести заявление в полицию. Читать далее...

Преследовал и хватал за гениталии: жертва нападения представила полиции портрет преступника

Ранее утро воскресенья в Таллинне. На часах почти 4:30 и 30-летняя жительница столицы Аннетт (имя изменено - прим. ред.) возвращается домой. Внезапно во дворе дома, расположенного вблизи отеля Olümpia, появляется незнакомый мужчина, который бежит за ней и хватает за промежность. Читать права...

Cсора автобусных фирм оставила популярный отель без клиентов

Toila Spa Hotell выражает свое недовольство тем, что недавняя жалоба крупных автобусных компаний на мелкого перевозчика Baltic Shuttle OÜ сократила число клиентов отеля, прибывающих из России. Читать далее...

Пожар в социальном доме: вахтер погиб, пытаясь справиться с огнем своими силами

В социальном доме Кохтла-Ярве в ночь на воскресенье 19 января произошел пожар, в результате которого один человек умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Позже стало известно, что это был вахтер общежития, который спас предполагаемую виновницу возгорания и своими силами пытался потушить огонь до прибытия спасателей. Читать далее...

Таллиннский ЗАГС вновь повышает цены на церемонию заключения брака

С 1 июля этого года в Таллиннском департаменте записи актов гражданского состояния изменится стоимость проведения торжественных обрядов вне помещений Департамента. Цены на проведение обрядов в помещениях Департамента останутся прежними. Читать далее...

Президент Кальюлайд и премьер Ратас отказались ехать на форум памяти жертв Холокоста

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд получила от Израиля приглашение принять в предстоящий четверг участие в памятных мероприятиях, однако не отправится туда сама, а кроме того Эстония не отправила туда никого из своих представителей. Читать далее...

В лесу найдена привязанная к дереву за поводок несчастная собака