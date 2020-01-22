Картина дня: кому предстоит доплатить подоходный налог, красное авто участницы ДТП, новые тарифы ЗАГСа и ссора автобусных фирм

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями среды.
Полезно: как до подачи налоговой декларации узнать, придется ли вам доплачивать подоходный налог
Приближается срок подачи налоговых деклараций — как подтвердил Налогово-таможенный департамент, это можно будет сделать начиная с 15 февраля — поэтому не будет лишним проверить, не являетесь ли вы одним из тех людей, которым после подачи декларации придется доплатить государству какую-то сумму. Читать далее...
Сбила 9-летнюю девочку: полиция разыскивает женщину на красном автомобиле
Сегодня в 15:35 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Эндла в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадала 9-летняя девочка. Женщину, находившуюся за рулем участвовавшей в аварии красной машины, а также людей, которые заметили регистрационный номер этой машины, просят связаться с полицией. Читать далее...
Еще одна ученица замешанного в скандале инструктора по вождению: все обвинения - бред сивой кобылы
Инструктор автошколы Atlanta, которого ученица обвинила в сексуальных домогательствах, запомнился не только ей. После публикации Postimees в редакцию обратились как те, кто его защищает, так и те, кто готов отнести заявление в полицию. Читать далее...
Преследовал и хватал за гениталии: жертва нападения представила полиции портрет преступника
Ранее утро воскресенья в Таллинне. На часах почти 4:30 и 30-летняя жительница столицы Аннетт (имя изменено - прим. ред.) возвращается домой. Внезапно во дворе дома, расположенного вблизи отеля Olümpia, появляется незнакомый мужчина, который бежит за ней и хватает за промежность. Читать права...
Cсора автобусных фирм оставила популярный отель без клиентов
Toila Spa Hotell выражает свое недовольство тем, что недавняя жалоба крупных автобусных компаний на мелкого перевозчика Baltic Shuttle OÜ сократила число клиентов отеля, прибывающих из России. Читать далее...
Пожар в социальном доме: вахтер погиб, пытаясь справиться с огнем своими силами
В социальном доме Кохтла-Ярве в ночь на воскресенье 19 января произошел пожар, в результате которого один человек умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Позже стало известно, что это был вахтер общежития, который спас предполагаемую виновницу возгорания и своими силами пытался потушить огонь до прибытия спасателей. Читать далее...
Таллиннский ЗАГС вновь повышает цены на церемонию заключения брака
С 1 июля этого года в Таллиннском департаменте записи актов гражданского состояния изменится стоимость проведения торжественных обрядов вне помещений Департамента. Цены на проведение обрядов в помещениях Департамента останутся прежними. Читать далее...
Президент Кальюлайд и премьер Ратас отказались ехать на форум памяти жертв Холокоста
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд получила от Израиля приглашение принять в предстоящий четверг участие в памятных мероприятиях, однако не отправится туда сама, а кроме того Эстония не отправила туда никого из своих представителей. Читать далее...
В лесу найдена привязанная к дереву за поводок несчастная собака
Сегодня днем в Йыхви в лесу возле магазина Maxima в районе Ахтме была найдена несчастная собака: она была привязана к дереву и явно заброшена. Читать далее...
Эстонский телеканал признан виновным в показе порно
Владелец телеканала Entusiast TV Мадис Сютт пожаловался как в суд, так и в Совет по прессе, но все равно был признан виновным в показе порно на своем телеканале и теперь обязан заплатить 2000 евро штрафа. Читать далее...
Пойманный на плагиате Райнер Вакра успешно защитил новую дипломную работу
Социал-демократ Райнер Вакра, оказавшийся в начале прошлого года в центре скандала с плагиатом, 22 января успешно защитил в Таллиннском университете (ТЛУ) свою новую дипломную работу. Читать далее...
Исследование: на здоровье жителей Эстонии очень сильно влияет неравенство
Здоровье жителей Эстонии во многом зависит от их пола, образования, дохода и места жительства. Чтобы улучшить показатели здоровья населения, необходимо сократить неравенство в отношении здоровья, чтобы и менее обеспеченные люди могли дольше жить здоровыми и активно участвовать в общественной жизни, выяснилось в ходе подготовленного Европейской комиссией профиля здоровья жителей Эстонии. Читать далее...
Госдолг Эстонии продолжает расти
В третьем квартале 2019 года страной с самым низким в ЕС государственным долгом по-прежнему была Эстония, выше всего было долговое бремя Греции. Читать далее...
Симсон: через пять лет цены на электромобили и дизельные автомобили сравняются
По оценке члена Европейской комиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон, в течение пяти лет цены на автомобили с дизельными и электрическими двигателями станут примерно одинаковыми. Читать далее...
В лесопарке Кохтла-Ярве порезвились вандалы
На днях в лесопарке Ярвеской части Кохтла-Ярве был совершен акт вандализма: любители граффити разрисовали парковые конструкции и информационный стенд около новой зоны развлечений. Читать далее...