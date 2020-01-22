Картина дня: вставшая на защиту скандального автоинструктора ученица, ЗАГС повышает цены и здоровье жителей Эстонии

Еще одна ученица замешанного в скандале инструктора по вождению: все обвинения - бред сивой кобылы

Инструктор автошколы Atlanta, которого ученица обвинила в сексуальных домогательствах, запомнился не только ей. После публикации Postimees в редакцию обратились как те, кто его защищает, так и те, кто готов отнести заявление в полицию. Читать далее...

Преследовал и хватал за гениталии: жертва нападения представила полиции портрет преступника

Ранее утро воскресенья в Таллинне. На часах почти 4:30 и 30-летняя жительница столицы Аннетт (имя изменено - прим. ред.) возвращается домой. Внезапно во дворе дома, расположенного вблизи отеля Olümpia, появляется незнакомый мужчина, который бежит за ней и хватает за промежность. Читать права...

Таллиннский ЗАГС вновь повышает цены на церемонию заключения брака

С 1 июля этого года в Таллиннском департаменте записи актов гражданского состояния изменится стоимость проведения торжественных обрядов вне помещений Департамента. Цены на проведение обрядов в помещениях Департамента останутся прежними. Читать далее...

Эстонский телеканал признан виновным в показе порно

Владелец телеканала Entusiast TV Мадис Сютт пожаловался как в суд, так и в Совет по прессе, но все равно был признан виновным в показе порно на своем телеканале и теперь обязан заплатить 2000 евро штрафа. Читать далее...

Пойманный на плагиате Райнер Вакра успешно защитил новую дипломную работу

Социал-демократ Райнер Вакра, оказавшийся в начале прошлого года в центре скандала с плагиатом, 22 января успешно защитил в Таллиннском университете (ТЛУ) свою новую дипломную работу. Читать далее...

Исследование: на здоровье жителей Эстонии очень сильно влияет неравенство

Здоровье жителей Эстонии во многом зависит от их пола, образования, дохода и места жительства. Чтобы улучшить показатели здоровья населения, необходимо сократить неравенство в отношении здоровья, чтобы и менее обеспеченные люди могли дольше жить здоровыми и активно участвовать в общественной жизни, выяснилось в ходе подготовленного Европейской комиссией профиля здоровья жителей Эстонии. Читать далее...

Госдолг Эстонии продолжает расти

В третьем квартале 2019 года страной с самым низким в ЕС государственным долгом по-прежнему была Эстония, выше всего было долговое бремя Греции. Читать далее...

Симсон: через пять лет цены на электромобили и дизельные автомобили сравняются

По оценке члена Европейской комиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон, в течение пяти лет цены на автомобили с дизельными и электрическими двигателями станут примерно одинаковыми. Читать далее...

В лесопарке Кохтла-Ярве порезвились вандалы