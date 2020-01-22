Ученые назвали самый полезный для здоровья вид спорта

По результатам исследования, включавшем более 40 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 90 лет, за которыми наблюдали в течение 32 лет, уровень риска смерти у пловцов был на 50% ниже, чем у бегунов и любителей ходьбы.

Результат опубликованы в International Journal of Aquatic Education and Research.

Стивен Блэр, профессор Университета Южной Каролины, обнаружил, что плавание лучше повышает кардиоресприраторную выносливость, которая заключается в способности сердечно-сосудистой системы выдерживать физическую нагрузку.

Он отметил, что этот вид спорта идеально подходит для всех обычных людей, в том числе и для тех, кто имеет хронические заболевания.

Профессор медицины Гарвардского университета Ай-Мин Ли назвал плавание "идеальной тренировкой", рекомендуемой всем, кто страдает артритом или желает улучшить психологическое состояние.