Ученые назвали самый полезный для здоровья вид спорта

Плавание оказалось самым полезным для здоровья видом спорта, регулярные занятия которым способствуют увеличению продолжительности жизни, сообщает Newsru.com.
По результатам исследования, включавшем более 40 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 90 лет, за которыми наблюдали в течение 32 лет, уровень риска смерти у пловцов был на 50% ниже, чем у бегунов и любителей ходьбы.
Результат опубликованы в International Journal of Aquatic Education and Research.
Стивен Блэр, профессор Университета Южной Каролины, обнаружил, что плавание лучше повышает кардиоресприраторную выносливость, которая заключается в способности сердечно-сосудистой системы выдерживать физическую нагрузку.
Он отметил, что этот вид спорта идеально подходит для всех обычных людей, в том числе и для тех, кто имеет хронические заболевания.
Профессор медицины Гарвардского университета Ай-Мин Ли назвал плавание "идеальной тренировкой", рекомендуемой всем, кто страдает артритом или желает улучшить психологическое состояние.
Ученые из Гарварда в 2016 году они пришли к выводу, что регулярные занятия плаванием могут снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 41%. Также данный вид спорта подходит тем, кто восстанавливается после травм или операций.