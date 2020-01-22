Центральная торговая палата Финляндии настаивает на увеличении трудовой миграции

По мнению организации, следует ускорить процесс получения вида на жительство, отказаться от процедуры изучения потребности в иностранной рабочей силе, предпринимать более активные действия по привлечению специалистов и использовать различные формы налогового стимулирования.

Согласно нынешнему законодательству, процедура изучения потребности в иностранной рабочей силе (saatavuusharkinta) применяется при найме рабочей силы извне ЕС и ЕЭЗ. Она касается только представителей рабочих профессий, таких как строителей, водителей и уборщиков. Разрешение на работу можно получить только в том случае, если в профессии наблюдается дефицит местной рабочей силы.