Центральная торговая палата Финляндии настаивает на увеличении трудовой миграции

Центральная торговая палата требует от правительства Санны Марин (Социал-демократическая партия Финляндии) более активных действий по увеличению трудовой миграции, пишет Yle.
По мнению организации, следует ускорить процесс получения вида на жительство, отказаться от процедуры изучения потребности в иностранной рабочей силе, предпринимать более активные действия по привлечению специалистов и использовать различные формы налогового стимулирования.
Согласно нынешнему законодательству, процедура изучения потребности в иностранной рабочей силе (saatavuusharkinta) применяется при найме рабочей силы извне ЕС и ЕЭЗ. Она касается только представителей рабочих профессий, таких как строителей, водителей и уборщиков. Разрешение на работу можно получить только в том случае, если в профессии наблюдается дефицит местной рабочей силы.
В Центральной торговой палате ожидают от правительства конкретных действий в конце месяца, когда кабинет министров соберется на специальное вечернее заседание по вопросам занятости.
На долю фирм-членов ЦТП приходится половина торгового оборота финских компаний и 40 % рабочих мест.