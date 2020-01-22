Внимание! Эксперты советуют временно не пользоваться этим интернет-браузером

Поскольку для обычных пользователей в настоящее время патчей нет, RIA рекомендует временно избегать браузера Internet Explorer до появления новых обновлений.

Преступники могут воспользоваться уязвимостями, добавив вредоносный код на некоторые веб-сайты. Когда пользователь Internet Explorer посещает эту страницу, на компьютер без ведома пользователей устанавливается вредоносное ПО, которое может, например, шпионить за ними или шифровать их файлы.

Компания Microsoft еще не сделала патчи для данной уязвимости - они, вероятно, прибудут в середине февраля: Microsoft обычно выпускает обновления каждый второй вторник месяца.

«Вероятно, мы все знаем кого-то, кто все еще по старой привычке использует Internet Explorer. Сейчас самое время предупредить их об этой уязвимости», - сказал Тыну Таммер, глава отдела киберинцидентов RIA.

«Ни один браузер нельзя назвать идеальным, но сейчас мы должны серьезно отнестись к угрозе», - добавил он.

Чтобы избежать риска, RIA рекомендует использовать другие браузеры. Например, в последние годы Microsoft представила в своих операционных системах браузер под названием Edge, который не подвержен этой уязвимости безопасности.