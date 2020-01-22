Президент Кальюлайд командовала парадом пингвинов в Антарктиде

Команду «Адмирала Беллинсгаузена», посмотревшую вместе с президентом фильм-портрет о Фреде Юсси, неожиданно настигла тоска по родине – хочется обратно, к деревьям.
Яхта на море – как небольшое государство, а капитан – его король. Теперь в нашем крохотном эстонском государстве в Антарктиде есть и свой президент! Керсти подходит к нашей команде как влитая, поскольку, как и Беллинсгаузен, и все три капитана нашей экспедиции, у нее корни на Сааремаа.
Кусочек Эстонии в Антарктиде в вечер прибытия президента был наполнен кукованием кукушки и звуками эстонских лесов, пока мы вместе смотрели присланный Яаном Тоотсеном на борт фильм о Фреде Юсси «Красота бытия».
Деревья и леса, признаюсь, никогда ранее вид деревьев не вызвал у меня таких эмоций. Вдруг до меня дошло, что мы с Ушуайи не видели НИ ОДНОГО ДЕРЕВА, и возникла невероятная тоска. По деревьям, то есть по дому.
Человек – все-таки ненасытное животное, наверняка дома мы снова начнем скучать по пингвинам, китам, айсбергам и ледовым полям. После фильма мне приснилось сегодня, что прямо к берегу подплыл огромный и смотрел мне прямо в глаза. Вот вам и пролески и журчащие болотные воды родины.
Наш президент отлично отстояла свою первую вахту. Она немного беспокоилась, не станет ли морская рутина, где основной задачей матроса является в основном слежение за горизонтом, слишком однообразной для такого делового человека. Для уверенности у новых матросов были с собой необходимые для физкультуры резинки, если вдруг энергии будет уходить слишком мало. Без дела президент Керсти может стать не слишком приветливой, предупредила она.
Возле чилийской базы Эдуардо Фрея, где находится аэродром и где мы стоим на якоре, ночью поднялся ветер, по словам наших чилийских друзей, из-за резко ухудшившихся погодных условий полеты через пролив Дрейка пришлось прервать на несколько дней. Т.е. президент успела проскочить к нам в последний момент, и теперь мы вместе с ней движемся дальше на юг, под защиту островов, защищающих Антарктический полуостров. По пути мы даже успели увидеть солнце.
Первый раз мы высадились на сушу на Острове Полумесяца соответствующей формы, где среди больших колоний поморников и антарктических пингвинов скрываются более редкие златовласые пингвины с красноватыми хохолками. Поход на маленький (1.71 км2), зубчатый и скалистый островок, где расположена аргентинская научная станция Камара, был веселым, президент командовала парадом пингвинов из нескольких сотен тысяч особей. Интерес был заметным и взаимным. Я сама бывала на этом острое и еще нескольких местах, которые мы посетили во время этой экспедиции, несколько лет назад.
Тогдашняя поездка проходила под Новый год, и можно было наблюдать, как сидевшие на яйцах пингвины высиживали птенцов. Теперь около гнезд большие серые пухлячки, рост которых уже не слишком отстает от родителей. Снега в конце января тоже намного меньше, чем в начале. Нетронутая природа, лениво играющий в прибрежной воде котик, голоса птиц и белые ледники прекрасны, но обломки старого китобойного судна и заржавевшие обломки бочек из-под жира напоминают, что здесь бывали и другие времена.
Марис Пруули, боцман
62°35′24″S 59°54′36″