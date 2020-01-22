Cсора автобусных фирм оставила популярный отель без клиентов

Пару недель назад издание писало, что пять крупных автобусных фирм Эстонии недовольны тем, что Baltic Shuttle использует слишком много дополнительных автобусов на маршруте Санкт-Петербурга и поэтому безнадежно блокирует пересечение границы в Нарве.

Автобусные перевозчики утверждают, что Baltic Shuttle использует дополнительные автобусы очень часто и в гораздо больших количествах, чем предполагалось. Порой речь идет об использовании до 4 дополнительных автобусов на одном маршруте. Поскольку для проверки каждого автобуса требуется время, возникают огромные очереди, жалуются конкуренты.

Оказалось, что их жалоба возымела желаемый эффект, поскольку Baltic Shuttle больше не предлагает дополнительные автобусы. Это выясняется из письма управляющего спа-отеля Toila Яака Пруунеса в Министерство экономики. Он написал, что в последние дни к ним обращались клиенты, которые забронировали спа-услуги и проживание в Тойла, но не могут приехать, потому что Shuttle больше не предлагает билеты на дополнительные рейсы.

Возникает вопрос, почему туристы не используют другие автобусные компании или другие виды транспорта, чтобы добраться до Тойла?

Пруунес объяснил, что Baltic Shuttle предлагает им услуги «от двери до двери», то есть принимает клиентов из России и доставляет их непосредственно в спа-отель Toila. «Благодаря этой автобусной компании многие туристы из России нашли дорогу в отели Ида-Вирумаа», - сказал Пруунес.

Он добавил, что российские туристы сверхважны для отеля: именно они обеспечивают высокий процент заполняемости. Пруунес привел несколько примеров: 8 января 86 человек прибыли к ним на автобусе Baltic Shuttle. Однако несколькими днями ранее было даже четыре автобуса.

«Я уверен, что многие из наших клиентов выбрали бы другое направление или не приехали бы, если бы им не дали дополнительные автобусы», - признался менеджер отеля.

В начале января руководители компаний Lux Express, Temptrans, Evrolains, Presto и Ecolines написали Министерству экономики, что Baltic Shuttle OÜ злоупотребляет возможностью дополнительного автобуса.

Пять автобусных компаний предлагают, чтобы государство организовало все так, чтобы можно было использовать не более одного дополнительного автобуса. Те, кто использует больше дополнительных автобусов, должны идти в общую очередь. «Нарвский пограничный пункт не должен согласовывать такие запросы, когда один перевозчик постоянно хочет использовать несколько дополнительных автобусов для основного автобуса. Дополнительный автобус является исключением, а не правилом», - считают они.