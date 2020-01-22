Пожар в социальном доме: вахтер погиб как герой или халатно отнесся к обязанностям?

“Пожар в первый раз был у этой же девушки в комнате. У этой же, у которой и во второй раз”, - сказал он.

По словам Арне Берендсена, девушку со вчерашнего дня выселили из социального дома и взамен предоставили ей место в приюте для бездомных.

“Я уже не могу ее оставлять здесь, - сказал он. - Я боялся даже, что люди могут избить ее или как-то иначе причинить вред”.

Как именно начался пожар, спасатели пока не готовы точно сказать.

“Причина пожара на данный момент неизвестна, - сообщила Евгения Парв. - Предположить можно только, что это связано с использованием открытого огня”.

Руководитель Центра социальной опеки также не знает причину начала пожара. Он отмечает, что и причину прошлого пожара ему до сих пор не сообщили, а комната виновницы возгорания опечатана на время расследования.

Сигнализация работала нештатно

По словам Евгении Парв, спасатели регулярно проводили проверки в социальном доме Кохтла-Ярве:

“Последний раз инспекторы проверяли здание 5 ноября 2019 года, замечания были незначительные - на нулевом этаже перед шкафом с системой пожарных рукавов была сложена одежда, что является нарушением (легковоспламеняющиеся предметы). Было сделано предписание ликвидировать этот недочет на следующий день. Также на третьем этаже противопожарная дверь не фиксировалась при закрывании. Но этот недочет тоже был ликвидирован 12 ноября”.

При том, что противопожарные правила, в целом, соблюдались, происшествия в здании, по словам начальника местной спасательной команды, происходили регулярно. Были и ложные срабатывания сигнализации, и мелкие происшествия вроде того, что на кухне пригорела еда, и помещение наполнилось дымом. Директор центра сообщил также: случалось, жильцы готовили еду прямо в комнатах, и срабатывали расположенные там датчики.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал Rus.Postimees, что обязательная для такого учреждения пожарная сигнализация, которая отправляла сигнал прямо в Центр тревоги, была по какой-то причине отключена. Если бы она работала, спасатели могли оказаться на месте раньше и вероятность трагического исхода была бы меньше.

Арне Берендсен подтвердил, что сигнализация работала не так, как обычно - сигнал тревоги раздавался в коридорах, а также в дежурке, где обычно находится вахтер.

“После первого пожара идет ремонт системы, - сказал директор. - Пожарные потребовали, чтобы у нас и на четвертом этаже была сигнализация, хотя этаж сейчас закрыт. И поэтому сигнал в Центр тревоги не шел. Сигнал шел в комнату, где сидит дежурный”.

При этом, по информации директора, вахтер не вызвал спасателей, а сразу ринулся к месту пожара. По номеру 112 звонил уже кто-то другой. Вероятно, задержка в информировании спасателей из-за этого действительно была.

Правила безопасности

Евгения Парв из Спасательного департамента отмечает, что по номеру 112 нужно звонить первым делом, если с пожаром не справиться самостоятельно. В реальности, сложно понять, насколько ситуация серьезная. И люди часто неправильно оценивают степень опасности, решают, что и сами потушат огонь.

Спасатели советуют в случае пожара действовать в таком порядке:

Позвонить по номеру 112 и рассказать, что случилось

При небольшом возгорании попытаться потушить пожар водой, песком, плотной тканью или специальными средствами пожаротушения. Запрещается тушить водой электроприборы.

Предупредить о пожаре остальных людей, не допуская паники.

При значительном распространении пламени немедленно покинуть помещение. Пользоваться лифтами запрещается.

При задымлении путей эвакуации дышать через влажную ткань, передвигаться, пригибаясь к полу. Помнить, что дым очень токсичен!

При невозможности покинуть помещение — оставаться в комнате, закрыв окна и двери, привлекать внимание очевидцев через стекло.

Встретить пожарных, показать машине удобный путь к очагу возгорания.

Пожар в социальном доме Кохтла-Ярве в ночь на 19 января 2020 года. ФОТО: Спасательный департамент

Сгорела комната, но на ремонт - весь коридор

По словам Арне Бередсена, при пожаре горела только одна комната. Но и во время прошлого пожара горела только комната, однако в ремонте нуждался и коридор - в основном, из-за копоти на стенах и воды на полу. В этот раз ситуация похожая.

“В других комнатах ущерб не такой сильный, поскольку двери были закрыты. А коридор и кухня нуждаются в ремонте”, - сказал он.