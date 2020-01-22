Пожар в социальном доме: вахтер погиб, пытаясь справиться с огнем своими силами

Сразу несколько человек в Фейсбуке указали, что виновницей воскресного пожара является жительница социального дома с наркотической зависимостью. Причем ее же называют виновницей пожара, который случился 1 октября. Директор Центра социальной опеки подтвердил это.

“Пожар в первый раз был у этой же девушки в комнате. У этой же, у которой и во второй раз”, - сказал он.

По словам Арне Берендсена, девушку со вчерашнего дня выселили из социального дома и взамен предоставили ей место в приюте для бездомных.

“Я уже не могу ее оставлять здесь, - сказал он. - Я боялся даже, что люди могут избить ее или как-то иначе причинить вред”.

Как именно начался пожар, спасатели пока не готовы точно сказать.

“Причина пожара на данный момент неизвестна, - сообщила Евгения Парв. - Предположить можно только, что это связано с использованием открытого огня”.

Руководитель Центра социальной опеки также не знает причину начала пожара. Он отмечает, что и причину прошлого пожара ему до сих пор не сообщили, а комната виновницы возгорания опечатана на время расследования.

Сигнализация работала нештатно

По словам Евгении Парв, спасатели регулярно проводили проверки в социальном доме Кохтла-Ярве:

“Последний раз инспекторы проверяли здание 5 ноября 2019 года, замечания были незначительные - на нулевом этаже перед шкафом с системой пожарных рукавов была сложена одежда, что является нарушением (легковоспламеняющиеся предметы). Было сделано предписание ликвидировать этот недочет на следующий день. Также на третьем этаже противопожарная дверь не фиксировалась при закрывании. Но этот недочет тоже был ликвидирован 12 ноября”.

При том, что противопожарные правила, в целом, соблюдались, происшествия в здании, по словам начальника местной спасательной команды, происходили регулярно. Были и ложные срабатывания сигнализации, и мелкие происшествия вроде того, что на кухне пригорела еда, и помещение наполнилось дымом. Директор центра сообщил также: случалось, жильцы готовили еду прямо в комнатах, и срабатывали расположенные там датчики.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал Rus.Postimees, что обязательная для такого учреждения пожарная сигнализация, которая отправляла сигнал прямо в Центр тревоги, была по какой-то причине отключена. Если бы она работала, спасатели могли оказаться на месте раньше и вероятность трагического исхода была бы меньше.

Арне Берендсен подтвердил, что сигнализация работала не так, как обычно - сигнал тревоги раздавался в коридорах, а также в дежурке, где обычно находится вахтер.

“После первого пожара идет ремонт системы, - сказал директор. - Пожарные потребовали, чтобы у нас и на четвертом этаже была сигнализация, хотя этаж сейчас закрыт. И поэтому сигнал в Центр тревоги не шел. Сигнал шел в комнату, где сидит дежурный”.