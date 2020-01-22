Голунов потребовал от государства извинений

Жалоба подана на бездействие должностных лиц Генпрокуратуры. В документе говорится, что Голунов необоснованно привлечен к уголовной ответственности, и за ним признано право на реабилитацию. По закону ему должны принести официальные извинения за причиненный вред. Отмечается, что извинение приносится в письменной форме не позднее одного месяца со дня постановления о прекращении уголовного преследования, однако этого так и не было сделано, передает NEWSru.

«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства», - говорится в жалобе.

Журналиста «Медузы»ё Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Запрещенные вещества якобы были найдены при личном досмотре Голунова, а также при обыске в его квартире. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, а опубликованные МВД фотографии из квартиры Голунова оказались подложными - изображенная на них нарколаборатория располагалась совсем в другом месте.

Спецкор уверен, что уголовное дело против него сфабриковали из-за расследования о связях высокопоставленных сотрудников ФСБ с ритуальным бизнесом, которое Голунов готовил перед задержанием. На фоне широкой общественной поддержки и уличных акций протеста дело против журналиста 11 июня было прекращено.

По одной из версий, арест Голунова стал результатом междоусобных войн российских силовых кланов, а последовавшая реакция общества помогла одному из них одержать победу. В один из этих кланов входят начальник УФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев, которых называют в числе возможных заказчиков сфабрикованного дела против журналиста.

Другой силовой клан представляет бывший замначальника УСБ ФСБ генерал Олег Феоктистов, участвовавший в задержании экс-министра экономразвития РФ Алексея Улюкаева. Главной целью этой игры было снятие с дистанции одного из претендентов на пост первого заместителя директора ФСБ, а средством ее достижения - манипуляция отдельными сотрудниками полиции и информационным потоком, ориентированным на президента Владимира Путина.

В связи с «делом Голунова» своих должностей лишились два генерал-майора полиции. Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста, по официальной информации, были уволены после внутренней проверки. Также впоследствии был уволен начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления.

К декабрю, то есть спустя пять месяцев после прекращения преследования журналиста, в деле так и не появились ни подозреваемые, ни обвиняемые. После того, как защита журналиста пожаловалась на бездействие следствия и попросила передать дело ФСБ, выяснилось, что материалы дела полностью засекречены. Сам Голунов рассказал, что по делу о распространении наркотиков нет никакого движения, а активное участие в нем самого журналиста «следствию абсолютно не нужно».

Он уточнил, что первоначально обсуждал со следователем в том числе вопрос возможных заказчиков дела. «У нас был полный контакт, но потом неожиданно все исчезли. Мне кажется, они ждут какого-то отклика сверху. Какого-то разрешения. Что можно заниматься этим делом», - пояснил Голунов, уточнив, что никакого статуса нет и у полицейских, уволенных в связи с расследованием его дела. Между тем за ним и его близкими ведется слежка. Следственный комитет, по словам Голунова, утверждал, что не видит оснований даже для регистрации заявления о преступлении.

28 октября адвокат Голунова Сергей Бадамшин пожаловался в суд на следователя СК РФ за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции. Защитник просил признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста. Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова.

Кроме того, адвокат указывал, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было принято решения о возбуждении уголовного дела, и просил суд обязать следователя устранить нарушения.

11 декабря Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением. В нем он сообщил о совершенном в отношении него преступлении - фальсификации доказательств и применении насилия.