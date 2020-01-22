Голунов потребовал от государства извинений

Журналист Иван Голунов подал жалобу в Генпрокуратуру на имя нового главы ведомства Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от имени государства за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщил «МБХ медиа» адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.
Жалоба подана на бездействие должностных лиц Генпрокуратуры. В документе говорится, что Голунов необоснованно привлечен к уголовной ответственности, и за ним признано право на реабилитацию. По закону ему должны принести официальные извинения за причиненный вред. Отмечается, что извинение приносится в письменной форме не позднее одного месяца со дня постановления о прекращении уголовного преследования, однако этого так и не было сделано, передает NEWSru.
«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства», - говорится в жалобе.
Журналиста «Медузы»ё Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Запрещенные вещества якобы были найдены при личном досмотре Голунова, а также при обыске в его квартире. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, а опубликованные МВД фотографии из квартиры Голунова оказались подложными - изображенная на них нарколаборатория располагалась совсем в другом месте.
Спецкор уверен, что уголовное дело против него сфабриковали из-за расследования о связях высокопоставленных сотрудников ФСБ с ритуальным бизнесом, которое Голунов готовил перед задержанием. На фоне широкой общественной поддержки и уличных акций протеста дело против журналиста 11 июня было прекращено.
По одной из версий, арест Голунова стал результатом междоусобных войн российских силовых кланов, а последовавшая реакция общества помогла одному из них одержать победу. В один из этих кланов входят начальник УФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев, которых называют в числе возможных заказчиков сфабрикованного дела против журналиста.
Другой силовой клан представляет бывший замначальника УСБ ФСБ генерал Олег Феоктистов, участвовавший в задержании экс-министра экономразвития РФ Алексея Улюкаева. Главной целью этой игры было снятие с дистанции одного из претендентов на пост первого заместителя директора ФСБ, а средством ее достижения - манипуляция отдельными сотрудниками полиции и информационным потоком, ориентированным на президента Владимира Путина.
В связи с «делом Голунова» своих должностей лишились два генерал-майора полиции. Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста, по официальной информации, были уволены после внутренней проверки. Также впоследствии был уволен начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления.
К декабрю, то есть спустя пять месяцев после прекращения преследования журналиста, в деле так и не появились ни подозреваемые, ни обвиняемые. После того, как защита журналиста пожаловалась на бездействие следствия и попросила передать дело ФСБ, выяснилось, что материалы дела полностью засекречены. Сам Голунов рассказал, что по делу о распространении наркотиков нет никакого движения, а активное участие в нем самого журналиста «следствию абсолютно не нужно».
Он уточнил, что первоначально обсуждал со следователем в том числе вопрос возможных заказчиков дела. «У нас был полный контакт, но потом неожиданно все исчезли. Мне кажется, они ждут какого-то отклика сверху. Какого-то разрешения. Что можно заниматься этим делом», - пояснил Голунов, уточнив, что никакого статуса нет и у полицейских, уволенных в связи с расследованием его дела. Между тем за ним и его близкими ведется слежка. Следственный комитет, по словам Голунова, утверждал, что не видит оснований даже для регистрации заявления о преступлении.
28 октября адвокат Голунова Сергей Бадамшин пожаловался в суд на следователя СК РФ за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции. Защитник просил признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста. Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова.
Кроме того, адвокат указывал, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было принято решения о возбуждении уголовного дела, и просил суд обязать следователя устранить нарушения.
11 декабря Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением. В нем он сообщил о совершенном в отношении него преступлении - фальсификации доказательств и применении насилия.
Дело сдвинулось с мертвой точки только после демонстративной «отмашки» с самого верха, представленной общественности в виде выступления Путина на ежегодном политическом шоу общения с прессой. В начале января Голунова наконец признали потерпевшим по уголовному делу.