Президент Кальюлайд и премьер Ратас отказались ехать на форум памяти жертв Холокоста

В то же время президент Эстонии в настоящее время находится в Антарктике по случаю 200-летия открытия материка. Премьер-министр Юри Ратас участвует во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Председатель парламента Хенн Пыллуаас заявил, что у него на это время назначен ряд встреч, к тому же он не получал персонального приглашения. Он добавил, что во время отсутствия президента и премьер-министра он должен оставаться в Эстонии.