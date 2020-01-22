Президент Кальюлайд и премьер Ратас отказались ехать на форум памяти жертв Холокоста

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд получила от Израиля приглашение принять в предстоящий четверг участие в памятных мероприятиях, однако не отправится туда сама, и Эстония не отправила туда никого из своих представителей.
МИД Эстонии отказался комментировать решения главы государства, премьер-министра и других лидеров государств, сообщил в среду портал ERR.
По данным портала, Израиль пригласил на форум, посвященный 75-летию освобождения концлагеря Освенцим только глав государств, спикеров парламента и премьер-министров.
О своем участии по состоянию на вторник дали согласие председатели сената и палаты представителей США, президент России Владимир Путин, ряд коронованных особ, председатели Европарламента, Еврокомиссии и Совета Европы.
В то же время президент Эстонии в настоящее время находится в Антарктике по случаю 200-летия открытия материка. Премьер-министр Юри Ратас участвует во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Председатель парламента Хенн Пыллуаас заявил, что у него на это время назначен ряд встреч, к тому же он не получал персонального приглашения. Он добавил, что во время отсутствия президента и премьер-министра он должен оставаться в Эстонии.
Таким образом, от Эстонии никто в мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Освенцима участия принимать не будет. Ранее об отказе принять участие по политическим причинам сообщила Польша. В знак солидарностью с нею в Израиль не отправится никто и из Литвы.