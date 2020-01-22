В школе Виймси ученик получил травму, играя с пистолетом

«Сегодня в школе Виймси произошел прискорбный инцидент, когда один из учеников принес в школу предмет, похожий на настоящий пистолет, во время игры с которым ученик получил поверхностную травма кожи», - говорится в записи на страниице волости Виймси в Facebook.

Школа немедленно сообщила об инциденте в полицию, которая привлекла к делу сотрудника по защите детей.

«Школа очень серьезно относится к этому делу и обязательно информирует учащихся о том, что можно брать с собой, а что нет», - сказали в волостной управе.

Заодно управа напоминает всем родителям, что в соответствии с Законом об основных и старших классах средней школы запрещается приносить такие предметы в школу. «Пожалуйста, смотрите, что дети приносят в школу, и объясните им риски и последствия», - подчеркивает управа.

По словам сотрудника молодежной полиции Пыхьяской префектуры по Ида-Харьюскому региону Эрет Элен Вийдакас, социальный педагог из школы в Виймси сообщил полиции, что в школу принесли игрушечный пистолет, из которого были совершены выстрелы в одного ученика и в потолок.

"Работники школы быстро установили, кто из учеников принес пистолет. Полиция забрала на хранение игрушку, которая визуально очень сильно походила на настоящий пистолет", - сказала Вийдакас.