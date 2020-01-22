Александр Селевко установил на чемпионате Европы личный рекорд и отобрался в произвольную программу

В Граце стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. В первый день соревнований на лед вышли мужчины с короткой программой.
Александр Селевко установил личный рекорд в короткой программе набрав 77,45 балла. Такая сумма позволила нашему фигуристу занять десятое место и пробиться в финальную часть соревнований которая пройдет завтра вечером.
Тройку лучших после короткой программы возглавили чех Михал Брезина, немногим менее полутора баллов ему проигрывает россиянин Дмитрий Алиев. На третьей строке еще один представитель России Артур Даниелян.