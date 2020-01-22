Знаменитую своими выбоинами парковку в центре Таллинна могут частично заасфальтировать

На парковке EuroPark, расположенной на месте бывшей Художественной академии в центре Таллинна, разливаются такие огромные лужи, что по ней невозможно пройти не замочив ног, пишет Rus.ERR.
На парковку жалуются граждане в Муниципальную полицию, и весной владелец обещает покрыть площадку фрезерованным асфальтом в случае, если станет известно начало строительства запланированного на участке объекта.
Главный специалист отдела коммуникаций Муниципальной полиции Меэли Хунт сообщила, что с владельцем парковки неоднократно разговаривали.
"Осенью и в начале зимы инспектор Яаанус Киви послал EuroPark несколько докладных записок, затем выбоины на парковке немного заделал грейдер, но это не решает проблемы и через какое-то время ямы появляются вновь", – сказала Хунт.
Комментируя неприглядное состояние парковки на месте бывшей Художественной академии, старейшина района Кесклинн Владимир Свет заявил, что тема более широкая: в какой мере и что город вообще может требовать от организатора парковки?