Знаменитую своими выбоинами парковку в центре Таллинна могут частично заасфальтировать

На парковку жалуются граждане в Муниципальную полицию, и весной владелец обещает покрыть площадку фрезерованным асфальтом в случае, если станет известно начало строительства запланированного на участке объекта.

Главный специалист отдела коммуникаций Муниципальной полиции Меэли Хунт сообщила, что с владельцем парковки неоднократно разговаривали.

"Осенью и в начале зимы инспектор Яаанус Киви послал EuroPark несколько докладных записок, затем выбоины на парковке немного заделал грейдер, но это не решает проблемы и через какое-то время ямы появляются вновь", – сказала Хунт.