Галерея ⟩ Певческая арка в Пирита получила современное освещение к 60-летнему юбилею

Новое освещение подчеркнет величественность одного из символических объектов Эстонии, построенного шестьдесят лет назад, позволит использовать интересную игру света во время мероприятий, а также повысит безопасность всей территории Певческого поля, сообщил руководитель Таллиннского Певческого поля Урмо Саареоя в пресс-релизе.

«Я очень рад, что на Певческом поле появилась еще одна дополнительная возможность, которая поможет подчеркнуть ценность и красоту этого места», сказал руководитель Таллиннского Певческого поля Урмо Саареоя. «Обновление освещения главного здания и певческой арки является одним из изменений, которыми мы продолжим последовательно заниматься, для того чтобы превратить Певческое поле в современный городской парк. В прошлом году певческая арка была капитально отремонтирована вместе с заменой досок, ремонтом фасада и новым асфальтовым покрытием на территории. До лета мы возьмемся за территорию холма, где построим небольшой сувенирный магазин с террасой, где можно будет выпить чашечку кофе и насладиться видом».

«Современное освещение поможет также прохожим в темное время суток увидеть красивую певческую арку, а также создаст новые возможности игры света во время мероприятий, значительно повыситься и безопасность всей территории», добавил руководитель Певческого поля. «Это инвестиция, радости и пользы от которой хватит еще на долгие годы», добавил он.

«Световое решение Певческого поля современное, экономичное, устойчивое к погодным условиям и имеет много возможностей», сказал Пеэтер Рандвяли, руководитель фирмы RGB Baltic OÜ, которая осуществила работы по установке нового освещения. «Техническое исполнение не было сложным, но мы проделали основательную подготовительную работу, чтобы прожекторы подходили строениям, и чтобы получить максимально хороший результат. Речь идет об очень хорошем решении для создания атмосферы, которое просто красиво смотрится в любое время, или умелого использования этих возможностей во время мероприятий».