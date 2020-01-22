Сбила 9-летнюю девочку: полиция разыскивает женщину на красном автомобиле

Женщину, находившуюся за рулем участвовавшей в аварии красной машины, а также людей, которые заметили регистрационный номер этой машины, просят связаться с полицией.

По предварительной информации, ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила красная машина, которая проезжала по улице Эндла в направлении от Мустамяэ-теэ к бульвару Сыпрузе.

О ДТП не было сообщено по экстренному номеру 112, водитель отвез девушку домой. Позже родители девочки отвезли ее в больницу для медицинского обследования.

«В случае дорожно-транспортного происшествия, в котором человек получил травму, обязательно нужно сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112. Ребенок, находящийся в шоке, не может адекватно оценить свое состояние здоровья. На вопрос, все ли в порядке, ребенок может сначала ответить утвердительно, но позже ему, возможно, понадобится медицинская помощь», - сказала сотрудник Пыхьяской префектуры Кайли Кюттнер.

Полиция просит женщину, которая управляла автомобилем, или всех, кто может предоставить информацию об этом автомобиле, связаться с полицией по номеру 612 3000 с 8:00 до 19:00 по будням, или написать по адресу poh.lmt@politsei.ee.