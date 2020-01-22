Российская таможня задержала женщину за попытку вывезти из Эстонии "уколы красоты"

Более 40 коробок с "уколами красоты" стали причиной задержания жительницы Ивангорода на таможне в Ленинградской области, сообщает 47news.
Женщина следовала в Россию из Эстонии по пешеходному пункту пропуска в Ивангороде. Сотрудникам таможни она сообщила, что ничего подлежащего декларации у нее нет.
Однако при досмотре багажа обнаружилась 41 коробка с надписями на иностранном и русском языках, а в них - ампулы с раствором, содержащим гиалуронат натрия. Вес товара превысил два килограмма.
Дама рассказала, что загодя стала готовиться к 8 марта. Ампулы купила давно на 1230 евро и везла подругам в качестве подарков. Тем не менее, ее ждало административное разбирательство в связи с недекларированием багажа.