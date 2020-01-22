Российская таможня задержала женщину за попытку вывезти из Эстонии "уколы красоты"

Женщина следовала в Россию из Эстонии по пешеходному пункту пропуска в Ивангороде. Сотрудникам таможни она сообщила, что ничего подлежащего декларации у нее нет.

Однако при досмотре багажа обнаружилась 41 коробка с надписями на иностранном и русском языках, а в них - ампулы с раствором, содержащим гиалуронат натрия. Вес товара превысил два килограмма.