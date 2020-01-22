В окрестностях Ротерманни построят новый коммерческий и жилой квартал

По словам застройщика Урмаса Сыырумаа, строительство должно начаться в 2024 году, а весь комплекс, предположительно, будет готов в 2026 году.

По адресу Ахтри,3 сейчас находится парковка, но через четыре года там начнут появляться здания, схожие с уже построенными в Ротерманни.

Центр будет предлагать деятельность днем и ночью, местным жителям и туристам, прокомментировал Сыырумаа.