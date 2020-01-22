Ср, 22.01.2020
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В окрестностях Ротерманни построят новый коммерческий и жилой квартал

Tallinna uue linna päevad Rotermanni kvartalis.

ФОТО: Madis Sinivee

Между столичным кварталом Ротерманни и пассажирским портом в течение пяти-шести лет воздвигнут новый мультифункциональный комплекс с 200 квартирами и различными коммерческим площадями, сообщает Rus.ERR.

По словам застройщика Урмаса Сыырумаа, строительство должно начаться в 2024 году, а весь комплекс, предположительно, будет готов в 2026 году.

По адресу Ахтри,3 сейчас находится парковка, но через четыре года там начнут появляться здания, схожие с уже построенными в Ротерманни.

Центр будет предлагать деятельность днем и ночью, местным жителям и туристам,  прокомментировал Сыырумаа.

Треть комплекса будет занята примерно 200 квартирами, на остальной площади разместятся бюро и коммерческие площади.

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