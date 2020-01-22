В окрестностях Ротерманни построят новый коммерческий и жилой квартал

Между столичным кварталом Ротерманни и пассажирским портом в течение пяти-шести лет воздвигнут новый мультифункциональный комплекс с 200 квартирами и различными коммерческим площадями, сообщает Rus.ERR.
По словам застройщика Урмаса Сыырумаа, строительство должно начаться в 2024 году, а весь комплекс, предположительно, будет готов в 2026 году.
По адресу Ахтри,3 сейчас находится парковка, но через четыре года там начнут появляться здания, схожие с уже построенными в Ротерманни.
Центр будет предлагать деятельность днем и ночью, местным жителям и туристам, прокомментировал Сыырумаа.
Треть комплекса будет занята примерно 200 квартирами, на остальной площади разместятся бюро и коммерческие площади.