Цены на нефть могут потерять упасть из-за вспышки коронавируса в Китае

Число умерших от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом в Китае, выросло до девяти в среду при 440 подтвержденных случаях заболевания, сообщили представители сферы здравоохранения КНР на фоне усиления мер борьбы со вспышкой инфекции.

"Перевод оценочного влияния ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома) на спрос в объемы 2020 года в среднем указывает на потенциальный негативный шок для глобального спроса на нефть в размере 260.000 баррелей в сутки", - сообщили аналитики Goldman Sachs в записке, датированной 21 января, добавив, что в оценку включена потеря спроса на авиатопливо в размере 170.000 баррелей в сутки.