Канцлер юстиции обеспокоена рядом пунктов предстоящей пенсионной реформы

По мнению Мадизе, реформа приведет к неравенству: те, кто присоединился ко второй ступени до достижения пенсионного возраста смогут изъять накопленные средства, в том числе и выделенный государством социальный налог; вместе с тем, их ровесники, не делавшие пенсионных накоплений, не смогут свободно распоряжаться четырьмя процентами от зарплаты, которые были уплачены в виде соцналога.