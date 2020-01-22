Трамп расширит список стран, гражданам которых будет ограничен въезд в США

Ранее СМИ сообщили о том, что под новый запрет могут попасть жители семи стран: Белоруссии, Эритреи, Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании.

«Мы добавим пару стран в этот список. Мы должны себя обезопасить. Наша страна должна быть в безопасности»,— сказал глава Белого дома.

Напомним, список стран, жителям которых ограничивается въезда в США, был составлен и обнародован в 2017 году, сразу после избрания Дональда Трампа президентом страны. В него вошли семь мусульманских стран — Иран, Ирак, Сирия, Судан, Ливия, Сомали и Йемен. Позже в него были добавлены КНДР, Венесуэла и Чад.