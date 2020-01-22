Ср, 22.01.2020
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Трамп расширит список стран, гражданам которых будет ограничен въезд в США

WASHINGTON, DC JANUARY 9: U.S. President Donald Trump gestures as he speaks during an event to unveil significant changes to the National Environmental Policy Act, in the Roosevelt Room of the White House on January 9, 2020 in Washington, DC. The changes to the nations landmark environmental law would make it easier for federal agencies to approve infrastructure projects without considering climate change. President Trump also took several questions from reporters, including questions of Iran and impeachment. Drew Angerer/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: Drew Angerer/AFP

Вашингтон в скором времени расширит список стран, жителям которых может быть ограничен въезд на территорию США, заявил журналистам президент Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе

Ранее СМИ сообщили о том, что под новый запрет могут попасть жители семи стран: Белоруссии, Эритреи, Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании.

«Мы добавим пару стран в этот список. Мы должны себя обезопасить. Наша страна должна быть в безопасности»,— сказал глава Белого дома.

Напомним, список стран, жителям которых ограничивается въезда в США, был составлен и обнародован в 2017 году, сразу после избрания Дональда Трампа президентом страны. В него вошли семь мусульманских стран — Иран, Ирак, Сирия, Судан, Ливия, Сомали и Йемен. Позже в него были добавлены КНДР, Венесуэла и Чад.

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