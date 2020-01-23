Рейтинги партий: поддержка "Ээсти 200" достигла самого высокого уровня в этом году

Как показывают данные опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований, Партия реформ по-прежнему возглавляет рейтинг.
Согласно опросам, проведенным в период с 18 декабря по 21 января, за возглавляющую рейтинг Партию реформ сейчас готовы проголосовать 32,8% избирателей.
На второй строчке расположилась Центристская партия, которую поддерживают 23% опрошенных.
Поддержка Консервативной народной партии составляет 15%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (9,4%). За партию "Ээсти 200" голоса готовы отдать 7,2 процента респондентов, что является самым высоким показателем в этом году. "Отечество" поддерживает 6,6% респондентов. Зеленых поддерживает 3,2 процента опрошенных.
Правящую коалицию поддерживает 44,1 процента опрошенных, а оппозицию 42,2%.
В рамках исследования было опрошено 4000 имеющих право голоса граждан Эстонии.