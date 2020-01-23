WADA приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории

«WADA объявляет о временном лишении статуса Национальной антидопинговой лаборатории в Москве, с немедленным вступлением решения в силу в ожидании официального дисциплинарного наказания.

В Московской лаборатории запрещено исполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови по программе биологических паспортов спортсменов. Решение останется в силе до окончания дисциплинарного разбирательства, которое проведет независимый Дисциплинарный комитет.

В течение периода отстранения образцы, собранные ранее, могут быть проанализированы в Московской лаборатории – лаборатории необходимо будет связаться с советующими органами тестирования, чтобы определить, есть ли необходимость переправить пробы для биологических паспортов в другую лабораторию, аккредитованную WADA, для дальнейших исследований», – говорится в пресс-релизе WADA.

Одной из главных причин временного отстранения лаборатории стало решение WADA лишить статуса Российского антидопинговое агентство (РУСАДА) из-за расхождения в данных базы лаборатории за 2012-2015 года.