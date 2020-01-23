Реформисты и соцдемы готовы отменить повышение стоимости мест в тартуских детских садах

В следующем году в Тарту может не произойти запланированного повышения платы за место в детском саду, поскольку об этом накануне договорились ведущие переговоры о создании в городе новой коалиции реформисты и социал-демократы, пишет Rus.ERR.
Отказ от повышения платы за место в детском саду на 6 евро обойдется бюджету Тарту в 545 000 евро, но при этом связь между стоимостью места в детском саду и минимальной зарплатой все же останется.
"Нам удалось договориться о том, что плата за место в детском саду не будет увеличиваться в следующем году, но, к сожалению, не удалось отвязать плату за детский сад от минимальной зарплаты", - сказала лидер тартуских соцдемов Хельо Пикхоф.
По словам мэра Тарту, реформиста Урмаса Клааса, чтобы обеспечить устойчивость дошкольного образования, связь стоимости места в детском саду с минимальной зарплатой необходимо оставить.