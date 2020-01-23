Transparency International: среди постсоветских стран меньше всего коррупции в Эстонии

Опираясь на экспертные оценки, организация присваивает каждой стране индекс подверженности коррупции - от 0 (максимум коррупции) до 100 (коррупции нет). Лидерами рейтинга с показателем 87 баллов являются Дания и Новая Зеландия. 86 баллов у Финляндии. Наихудшие показатели у Сомали (9 баллов), Южного Судана (12 баллов) и Сирии (13 баллов). Россия с 28 баллами находится в нижней части рейтинга, ниже ее из постсоветских стран только Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Показатели России с прошлого года не изменились. Несколько лучше - по 30 баллов - показатели у Азербайджана и Украины. Но, если Азербайджан на один балл ухудшил свои показатели по сравнению с 2018 годом, то Украина, напротив, набрала 5 баллов. Меньше всего коррупции в постсоветских странах у Эстонии, она на 18-м месте (74 балла).