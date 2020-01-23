В рамках объявленного тендера Elron закупит шесть пассажирских поездов

В соответствии с решением правительства дополнить парк поездов Elron, сегодня предприятие объявило о закупке шести двухсистемных электровозов.

«Поскольку количество железнодорожных пассажиров в Эстонии растет с каждым месяцем, а популярные маршруты перегружены, то и мы, и пассажиры ждем поставки на маршруты новых поездов. К сожалению, нам все еще нужно запастись терпением, так как новые поезда будут курсировать на отрезке электрифицированной железнодорожной линии Таллинн-Тарту, строительство которой завершится в декабре 2024 года», – пояснила председатель правления Elron Мерике Сакс.

Oна добавила, что в новых поездах будет больше сидячих мест и что сиденья должны быть съемными, поскольку это даст возможность гибко реагировать на ожидания пассажиров.

«В летние месяцы мы хотим за счет съемных сидений обеспечить больше места для велосипедов, а в осенне-зимний период предоставить возможность сидеть большему количеству пассажиров», – сказала Сакс и уточнила, что в тендере также учтено пожелание пассажиров установить в поездах более удобные и мягкие сиденья, и обеспечить продажу закусок и напитков.

«С технической точки зрения важно отметить, что мы намерены закупить двухсистемные электровозы, способные ездить как в зоне старой контактной сети, так и на новых электрифицированных железнодорожных участках», – подчеркнула Сакс.

Oна заметила, что, несмотря на то, что привлечь производителей поездов столь небольшим заказом довольно сложно, потенциальными участниками тендера являются как Stadler – производитель эксплуатирующихся в настоящее время поездов, так и, например, Škoda, выпускающая подобные поезда для наших южных соседей – латышей.

«Максимальная длина поездов составляет 85 метров, что обусловлено, прежде всего, оборудованием для технического обслуживания в нашем депо», – пояснила Сакс и упомянула о том, что производители поездов, конечно, хотели бы поставить сразу большее количество поездов, поскольку каждая партия проектируется и строится в соответствии с условиями железнодорожной инфраструктуры соответствующей страны. Чем меньше количество, тем дороже поезда, так как затраты на проектировочные работы и наладку производства превышают один миллион евро.