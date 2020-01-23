Звездные войны: Европа опасается остаться в космосе беззащитной

Хотя в освоении космоса военные цели всегда играли важную роль, до сих пор безвоздушное пространство оставалось прежде всего ареной мирной конкуренции и сотрудничества. Теперь в Европе уверены, что эта эпоха уходит в прошлое. Опасность милитаризации космоса стала лейтмотивом 12-й Европейской космической конференции, собравшей 21-22 января в Брюсселе более тысячи политиков, чиновников, представителей бизнеса и науки.

Большие игроки в космосе вооружаются

В 2019 году Вашингтон создал космические войска. США, Россия и Китай уже длительное время располагают вооружениями, способными сбивать космические спутники. В прошлом году к ним присоединилась и Индия.

В Европе такими возможностями не располагают, здесь все главные космические программы являются гражданскими. Это система спутникового позиционирования Galileo и геостационарная служба навигационного покрытия EGNOS, а также система наблюдения за Землей Copernicus.

Не способствует у европейцев развитию космической обороны то, как устроена космическая отрасль в Европе. Если в США всем заведуют две организации - NASA и Пентагон, то в Европе игроков намного больше. Космическими программами ЕС управляет Еврокомиссия и Европейское агентство глобальных спутниковых навигационных систем. Отдельно существует Европейское космическое агентство ESA (ЕКА), состав стран-участниц которого не целиком совпадает с таковым у ЕС. При этом вопросы обороны находятся в компетенции национальных государств.

Хоть какие-то результаты пытаются показать некоторые страны. Так, в прошлом году Франция приняла стратегию космической обороны и создала космическое командование во главе с генералом Мишелем Фридлингом. Поводом для такого шага стал "акт шпионажа" за французско-итальянским спутником Athena-Fidus, в котором Париж обвинил Россию. В июле 2019 года Рим также принял стратегию безопасности в космосе.

Чего Европа опасается в космосе?

Замминистра обороны Италии Анджело Тофало перечислил на конференции в Брюсселе различные варианты атак на спутники: баллистические ракеты, радиоэлектронное подавление, "ослепление" сенсоров с помощью лазеров. "Мы должны рассматривать космос как реальное пространство военного противостояния... Но кто будет господствовать в этом пространстве?" - задавался вопросом Тофало.

Об опасности милитаризации космоса говорили и многие другие политики, например вице-председатели Еврокомиссии Жозеп Боррель и Маргрете Вестагер. Впрочем, каких-либо конкретных предложений от политиков и чиновников не звучало. Также они не называли конкретных стран, от которых могла бы исходить опасность в космосе.

Кроме намеренного вреда существует в космосе и другая угроза. Речь идет о космическом мусоре. По данным ЕКА, на земной орбите сейчас находятся около 4,5 тысяч спутников, из которых рабочими являются 1,5 тысячи. Остальные отработали свой ресурс. Кроме того, вокруг Земли летают более 70 тысяч объектов размером более одного сантиметра. Исходя из того, что в космос запускают все больше спутников, угроза столкновений будет только возрастать.