Чт, 23.01.2020
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Российская спортивная пара установила мировой рекорд на чемпионате Европы по фигурному катанию

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

ФОТО: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Российская пара Александра Бойкова – Дмитрий Козловский выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

Бойкова и Козловский набрали за прокат 82,34 балла – это новый мировой рекорд. Они побили результат китайской пары Вэньцзинь Суй – Цун Хань, показанный на японском этапе Гран-при (81,27).

Второе место занимают Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, третье – Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Пары .Короткая программа.

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 82,34 (мировой рекорд)

2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 74,92

3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 73,50

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