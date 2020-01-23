Российская спортивная пара установила мировой рекорд на чемпионате Европы по фигурному катанию

Российская пара Александра Бойкова – Дмитрий Козловский выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Бойкова и Козловский набрали за прокат 82,34 балла – это новый мировой рекорд. Они побили результат китайской пары Вэньцзинь Суй – Цун Хань, показанный на японском этапе Гран-при (81,27).
Второе место занимают Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, третье – Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Пары .Короткая программа.
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 82,34 (мировой рекорд)
2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 74,92
3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 73,50