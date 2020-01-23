Эксперт: Эстонию ждет замедление экономического роста вдвое

Улучшение глобального экономического климата или обманчивое временное восстановление?

Прогнозные индикаторы чувства уверенности, правда, не самые радужные, но хотя бы прекратился имевший место ранее быстрый спад. На фоне событий в Иране трудно говорить об улучшении политического климата, однако в торговой войне между США и Китаем, ставшей причиной большой неуверенности, похоже, намечается какое-то соглашение. Так что, видимо, по крайней мере в краткосрочной перспективе небо над мировой экономикой снова начинает проясняться.

В более долгосрочной перспективе в отношении будущего мировой экономики есть много спорных моментов и различных точек зрения. Активное вмешательство банков в экономику вывело глобальную кредитную нагрузку на рекордный уровень. По мнению одних, для беспокойства причин нет, поскольку под влиянием беспрецедентно низких процентных ставок долговая нагрузка в отношении к ВВП должна снизиться даже в среде с низким экономическим ростом. По оценке других, мы не в силах предвидеть поведение участников экономики, и в какой-то момент рекордная долговая нагрузка в сочетании с мыльным пузырем в ценах на активы может увенчаться невиданным крахом.

Тормозом экономического роста еврозоны является промышленный сектор Германии

Европе по-прежнему присуща большая разница в состоянии сектора услуг и промышленности. Несмотря на то, что свободное падение индикаторов чувства уверенности приостановилось, особенно бледно выглядит промышленный сектор Германии по причине очень низкого спроса. Во-вторых, рынок труда почти во всех странах еврозоны переживает очень хорошие времена, что поддерживает сектор услуг и рост внутреннего потребления. Если средний экономический рост еврозоны в 2020 и 2021 годах составит 1,2%, то в Германии, по крайней мере, в нынешнем году, он ограничится еще более скромной цифрой. Поскольку Эстония и весь наш регион завязаны именно на Германию, а не на другие крупные государства еврозоны, это обязательно повлияет на рост и здесь.

Спад на строительном рынке Германии позади, в Финляндии рост стабильный

Экономический рост важнейших торговых партнеров Эстонии — Финляндии и Швеции — в 2020 и 2021 годах также не ускорится. В соответствии с прогнозом SEB, ВВП Швеции в нынешнем году также вырастет всего на 1,1%. И все же у эстонских предприятий есть причина для немного более оптимистичного взгляда на эти рынки, поскольку в строительном секторе на смену падению приходит осторожный рост, к тому же имеет место рост частного потребления. В Финляндии, как и в Эстонии, индикаторы чувства уверенности гораздо более отрицательные, чем показывает фактическая экономическая статистика. Как в этом, так и в следующем году прогнозируется стабильный рост экономики этой страны на 1,5%, что основывается и на умеренном внутреннем потреблении, и на росте экспорта.

После золотой декады наступит ощутимое замедление роста экономики Эстонии

До сих пор Эстония игнорировала все знаки ожидающегося замедления экономического роста. Почти 4-процентный экономический рост 2019 года снова оказался одним из самых высоких в Европе, поставив красивую точку, знаменующую окончание золотой декады, в течение которой номинальный ВВП Эстонии практически удвоился. Однако повторения такого же успеха в 2020 году не предвидится.

Индикатор чувства уверенности промышленных предприятий дошел до самой низкой точки за последние десять лет, предрекая прекращение прежнего роста экспорта. И во внутренней экономике многие прежние факторы роста потеряли свою силу. Занятость достигла максимума, а зарегистрированная безработица растет, что тормозит рост частного потребления.