Репинскому не удалось собрать деньги на строительство гигантской фермы в Куремяэ

"Занимаюсь планом финансирования, встречаюсь с банками, вот и сегодня побывал в двух банках", - сказал представляющий ида-вирумааских избирателей в Рийгикогу депутат и владелец Коньюской козьей фермы во вторник.

В игре задействовано пособие в полмиллиона евро

Репинский отметил, что ему надо поскорее собрать деньги, чтобы не остаться без назначенного PRIA пособия примерно в полмиллиона евро. "К началу июля надо построить хотя бы часть фермы. Если не успеем, то пособие не получим. Это осложняет все осуществление этого проекта", - сказал он.

На первом этапе Репинский планирует построить на территории бывшего коровника, расположенной под Куремяэ со стороны Васкнарвы, ферму на 4000 коз и сыроваренное производство, оценочная стоимость которых превышает пять миллионов евро.

На домашней странице PRIA видно, что Коньюской козьей ферме в июле 2017 года было назначено инвестиционное пособие в размере 490167 евро для улучшения результативности экономического предприятия, срок его осуществления вместе с полученной отсрочкой истекает в июле нынешнего года. Если к этому времени ферма не будет введена в эксплуатацию, то, в соответствии с действующим порядком, пособие не выплатят.

Мартин Репинский. Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik МАРТИН РЕПИНСКИЙ: Главной проблемой было найти покупателя продукции, поэтому осуществление этого проекта затягивалось. Теперь этот вопрос решен.

По словам Репинского, он постарается все же в течение января и февраля получить у банков заем, но для этого надо будет за несколько недель найти также инвестора, который вложил бы в это начинание свои деньги.

Голландская фирма купит весь сыр

Позитивным процессом развития Репинский считает то, что ему удалось заключить соглашение с одной голландской фирмой, которая станет покупать всю продукцию будущей фермы. "Производимая на ферме сырная масса будет выходить замороженными 15-килограммовыми блоками. Главной проблемой было найти покупателя продукции, поэтому осуществление этого проекта затягивалось. Теперь этот вопрос решен - у нас есть конкретный рынок и клиент", - сказал он, отметив, что цена продаваемого в Голландию козьего сыра будет зависеть от биржевой цены.

По словам Репинского, на куремяэской ферме работу получили бы 15-20 человек.

Заинтересованных в покупке Коньюской фермы нет

Осенью прошлого года Репинский решил продать Коньюскую ферму с более чем полутысячей коз, которой он занимался уже более десяти лет. Тогда он сказал, что продажа этой фермы и создание фермы в Куремяэ непосредственно между собой не связаны. "Просто чтобы заниматься Конью, уже не хватает времени", - сказал Репинский, добавив, что для фермы в Куремяэ планируется закупить новых коз.

На этой неделе он сказал, что до сих пор не нашел покупателя для Коньюской фермы и, очевидно, тамошних коз он перевезет на ферму в Куремяэ. "Относительно остающихся в Конью зданий есть разные идеи - как связанные с туризмом, так и другие. Сейчас все внимание пойдет на создание фермы в Куремяэ, а потом, конечно, найдем решение и для Конью".

Когда Репинский уходил весной с должности йыхвиского волостного старейшины в Рийгикогу, он говорил, что времени для козьей фермы у него станет больше. Среди прочего он планировал вновь шире развернуть заглохший в промежуточные годы бизнес на козьем молоке и сыре: планировал новые изделия, которые можно было бы продавать в крупных сетевых магазинах и экспортировать.