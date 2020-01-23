Если родители вовремя не дадут имя новорожденному, это может сделать за них государство

Если же такой случай произойдет, чиновникам придется полагаться на собственную фантазию, потому что никаких официальных правил, каким образом давать имя ребенку в таких случаях, не существует.

Если родители не выполнили возложенную на них законом обязанность дать имя ребенку в течение месяца (или в течение двух месяцев, если для продления срока есть уважительная причина), то проблема решается Законом об именах, согласно которому в таких случаях имя ребенку дает городская или волостная управа, но такие случаи происходят относительно редко.

"Как правило, рождение ребенка регистрируется своевременно, потому что родителям нужно ходить с ребенком к врачу, ходатайствовать о пособиях и тому подобное, а для этого ребенок должен быть зарегистрирован", - пояснила официальный представитель МВД Керсти Рингметс, а также добавила, что в случае рожавших дома женщин все-таки бывали случаи, когда родители не обращались к врачу за получением справки о рождении ребенка, но в то же время чиновник не припомнила ни одного случая из практики министерства, в котором городской или волостной управе пришлось бы самостоятельно выдумать имя для ребенка.