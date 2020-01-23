Маклер: почему жилье в представляющем ценность доме лучше не продавать

Обычно старую квартиру продают, чтобы использовать вырученные от продажи деньги для покупки нового, современного и большего по площади жилья. Но по мере роста финансовых возможностей и популярности инвестиций все больше и больше людей ищут способы сохранить свои прежние квартиры.

Уже есть способы, каким образом осуществить эти планы. Например, если первое жилье было приобретено с помощью займа, взятого одним партнером, для покупки второй квартиры жилищный кредит берет другой.

Если ваше старое жилье – самая обычная типовая квартира, которая имеет небольшой потенциал для получения прибыли на рынке аренды, нет особого смысла оставлять его себе. Другое дело - квартиры, которые являются уникальными, а их стоимость в будущем значительно возрастет. Речь идет о жилых помещениях в исторических домах, на которые всегда большой спрос.

Жители Каламая, например, делают все возможное, чтобы сохранить характерные для этого района уникальные квартиры с целью получения хорошего дохода от аренды, который часто покрывает как старый ипотечный кредит, так и часть нового. В дополнение к уникальности и эмоциональной ценности такой квартиры важно и повышение цен на недвижимость в будущем.

Также стараются сохранить квартиры, главным преимуществом которых является растущая арендная плата. Это квартиры в центре города и даже обычные квартиры в старых панельных домах, если они находятся рядом с быстро развивающимся деловым районом или высшими учебными заведениями.