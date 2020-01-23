Анетт Контавейт вышла в третий круг Australian Open

В первом сете Контавейт сразу же вышла вперед по геймам 5:0, но всухую выиграть сет первой ракетке Эстонии не удалось: Тормога сумела взять два гейма подряд, однако задел Контавейт был большим и первый сет завершился в пользу нашей теннисистки 6:2.

Вторая партия началась под диктовку испанской теннисистки: Тормога выиграла два первых гейма, однако к шестому гейму счет стал равным 3:3. Испанка снова включила пятую скорость и повела 5:3. Контавейт пыталась отыграть и этот гандикап, но все-таки вторая партия осталась за испанкой - 4:6.

В третьем сете Контавейт уже не оставила испанке никаких шансов, победив 6:1.