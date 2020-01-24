Юферева-Скуратовски: не молчите о домогательствах и не бойтесь последствий!

Как относятся к этой проблеме женщины-политики? В студию Rus.Postimees приглашена депутат парламента Мария Юферева-Скуратовски.

— Насколько остро сейчас стоит проблема домогательств? Не слишком ли эта тема раздута?

— Мне кажется, что в последние годы эта тема стала особенно острой. И связано это не столько с темой домогательств на работе, сколько с темой семейного насилия. Спасибо журналистам, которые показали эту позорную сторону нашей жизни и рассказали о тех, кто страдает от агрессоров.

Харассмент на работе, в автошколах или вузах — это отдельная тема. Я за то, чтобы такие случаи всплывали и не замалчивались. Это придает женщине смелость и помогает осознать, что происходит что-то не то.

— Во многих случаях общество становится на сторону обвиняемого. Почему?

— Не стоит занимать сторону комментаторов, которые не стесняются демонстрировать свою глупость и недалекость. Если женщина стала жертвой ненадлежащего поведения, тут не может быть никаких двойных стандартов. Доводы в стиле, что она надела слишком короткую юбку или решила поздно вечером прогуляться по Старому городу, не работают.

Разумеется, нельзя исключать того, что женщина может оговорить мужчину из чувства мести или из ревности. Но это, скорее, единичные случаи.

— Не является ли причиной излишний консерватизм нашего общества?

— Сложно сказать. Хочу подчеркнуть, что в случае притеснений окружающие не должны делать вид, что ничего страшного не происходит. Лет десять назад ко мне подошла соседка по дому и поинтересовалась, все ли у меня хорошо, не бьет ли меня мой муж. Я ответила, что живу с сыном и бить меня некому. Как выяснилось, она просто решила удостовериться, услышав подозрительные звуки из соседних квартир, что со мной все в порядке. Такое неравнодушие — очень важно!

— Приходилось ли вам сталкиваться с гендерным неравноправием?

— Мне лично эта тема не очень близка. Невинный флирт был — и в университете, и на разных рабочих местах. Домогательств не было, потому что я всегда четко очерчивала границу, где можно, а где нельзя.

Я всегда могла сказать, что мне не нравится эта сальная шутка. А многим женщинам, воспитанных в традициях вежливости и послушания, просто неудобно такое сказать. И представители сильного пола этим пользуются.

— А где грань нормы? Когда флирт превращается в домогательство?

— Эта граница очень тонкая. Домогательство — это не тот случай, когда на тебя набрасываются и тянут за холодильник.

Начинается все с флирта, а потом понемногу сдвигаются границы. Когда ты чувствуешь, что тебе уже некомфортно, нужно об этом прямо сказать и не бояться последствий.