Чт, 23.01.2020
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Пруд Шнелли очистят, выкачав из него воду

Пруд Шнелли ждет основательная очистка.

ФОТО: Управа района Кесклинн

Управа района Кесклинн объявила конкурс госпоставки, чтобы найти предприятие, которое очистит пруд Шнелли так называемым сухим методом, т.е. откачав из него воду. 

«Мы регулярно чистим пруд Шнелли от мусора и даже привлекали для этого водолазов, но это не долгосрочное решение. Последняя основательная чистка пруда проводилась более 30 лет назад и поэтому настало время вновь откачать из пруда воду и очистить его от грязи и мусора. Мы заказали исследование, которое указало на необходимость основательной чистки. Для этого мы объявили конкурс госпоставки, чтобы найти подходящее предприятие, которое осушит пруд и после окончания работ приведет его в порядок», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет. 

Пруд Шнелли ждет основательная очистка.

ФОТО: Управа района Кесклинн

Подавать заявки на конкурс госпоставки можно до 10 февраля. Перечень работ включает: откачку воды из пруда, очистку пруда от грязи и мусора, закачку воды в пруд, приведение в порядок пруда и его окрестностей. Работы необходимо осуществить в соответствии с предварительным проектом и учитывая требования защиты окружающей среды и охраны памятников старины. Заявка на конкурс должна содержать техническое описание технологии осушения пруда (используемые насосы, трубы и т.д.). 

«Очистка пруда Шнелли – это шаг на пути к обновлению всей территории Тоомпарка. Прошлой весной рядом с прудом был снесен сарай, который долгое время портил вид и был магнитом для нарушителей порядка, а также были прорежены кусты и улучшено освещение. После очистки пруда можно будет подумать о возможности создать на его берегу современный павильон или кафе, где летом мог бы быть прокат лодок, а зимой прокат коньков, в случае, если вновь наступит зима», - добавил Свет.

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