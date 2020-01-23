Пруд Шнелли очистят, выкачав из него воду

«Мы регулярно чистим пруд Шнелли от мусора и даже привлекали для этого водолазов, но это не долгосрочное решение. Последняя основательная чистка пруда проводилась более 30 лет назад и поэтому настало время вновь откачать из пруда воду и очистить его от грязи и мусора. Мы заказали исследование, которое указало на необходимость основательной чистки. Для этого мы объявили конкурс госпоставки, чтобы найти подходящее предприятие, которое осушит пруд и после окончания работ приведет его в порядок», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Пруд Шнелли ждет основательная очистка. ФОТО: Управа района Кесклинн

Подавать заявки на конкурс госпоставки можно до 10 февраля. Перечень работ включает: откачку воды из пруда, очистку пруда от грязи и мусора, закачку воды в пруд, приведение в порядок пруда и его окрестностей. Работы необходимо осуществить в соответствии с предварительным проектом и учитывая требования защиты окружающей среды и охраны памятников старины. Заявка на конкурс должна содержать техническое описание технологии осушения пруда (используемые насосы, трубы и т.д.).