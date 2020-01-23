Обсуждение аптечной реформы впало в зимнюю спячку

Неспособность политиков достичь консенсуса в вопросе аптечной реформы свела на нет все имевшиеся раньше дискуссии. И самые ярые противники реформы больше не борются, пишет Postimees.
Обсуждение аптечной реформы зашло в тупик, поскольку у политиков нет единодушия как в правительстве, так и в Рийгикогу. Поддержки большинства в принципе не находит ни одно, касающееся реформы предложение.
«Мне кажется, что без разницы, какое поступит предложение, достичь одобрения в парламенте будет очень сложно», - сказал председатель социальной комиссии Тынис Мёльдер (Центристская партия). Именно под его предводительством в декабре к парламентариям поступил законопроект об отмене реформы. Он провалился, а теперь воцарилась тишина.
И жестко стоявшая против реформы партия «Отечество» сидит в бездействии. «Сейчас у меня нет плана, или планов кого-то другого, о которых мне было бы известно. Я знаю, о чем говорят в парламенте и, насколько мне известно, я провалюсь и во второй раз, так зачем человеку несколько раз лезть на рожон», - говорит генеральный секретарь «Отечества» Прийт Сибуль.
Это означает, что вероятнее всего 1 апреля аптечная реформа вступит в силу именно в том виде, как ее приняли пять лет назад. То есть, чуть больше чем через два месяца собственником каждой аптеки с долей не меньше 51 процента должен будет быть провизор.
Мяч в руках у министерства
«Это не означает, что проблемы больше нет. У нас и сегодня есть более 300 аптек, которые не отвечают требованиям реформы», - сказал Тынис Мёльдер. По его словам, сейчас мяч в руках у Министерства социальных дел. Поэтому министр социальных дел Танель Кийк выступил с предложением, чтобы реформа вступала в силу поэтапно. Так сначала на порядок провизорских аптек перешли бы города, а после уже другие регионы. Но и у этого предложения нет достаточной поддержки.
«Сейчас кажется, что единодушия в движении реформы в одном или в другом направлении нет», - отметил Кийк. Правительство пока не обсуждало предложения министра, нет этого и в планах.
«У правительства есть план обсудить доступность лекарств в широком смысле. Естественно, если у членов кабинета есть желание и найдется время основательно обсудить и аптечную реформу, то мы готовы к этому», - сказал Кийк.
«Это странно, что они до сих пор не обсудили тему, поскольку это уже критично», - считает член парламентской социальной комиссии Лийна Керсна (Партия реформ). Она считает, что правительство должно в срочном порядке обсудить предложение Танеля Кийка о поэтапном переходе: «Но сейчас мне кажется, что коалиция не готова поддержать эти положения перехода, и реформе позволят начаться без них, что, естественно, ставит министра социальных дел в очень сложное положение».
Если предложение Кийка о поэтапном проведении реформы не пройдет, ситуация окажется крайней сложной, поскольку по состоянию на 1 января требованиям отвечала лишь 181 аптека по всей Эстонии, а 317 должны закрыться. И хотя львиная доля не отвечающих требованиям аптек находится в городах, в некоторых регионах все же может возникнуть проблема недоступности лекарств. А за это как министр социальных дел отвечает Танель Кийк.
«Отечество» блокирует
В неофициальном общении коалиционные партии этот вопрос, конечно, обсуждали. Против вступления реформы в силу жестко выступает партия «Отечество», а потому с ними не прошло и обсуждение поэтапного ее применения. «Если есть партия, которая принципиально против введения ступенчатого подоходного налога, то она не поддержит это и в том случае, если его вводить поэтапно», - отметил Кийк.
Законопроект так и так не смог бы выйти из правительства, поскольку производство инициированного правительством законопроект требует больше времени, чем законопроект пришедший напрямую из Рийгикогу. Например, он должен пройти круг согласования в министерствах. Таким образом, чисто по времени невозможно завершить производство до 1 апреля.
Но нет смысла принимать законопроект подобного содержания и в парламенте. «Эти положения не найдут в Рийгикогу достаточно поддержки, если нет договоренности на уровне правительства», - сказала Лийна Керсна. Так же считает и член социальной комиссии, центристка Марика Туус-Лауль: «Так или иначе, голоса не собрать».
Поэтому сейчас Министерство социальных дел под руководством министра Кийка сейчас с осознанием, что ничего изменить нельзя, и аптечная реформа вступит в силу 1 апреля в том виде, в котором ее приняли пять лет назад. На этой и на следующей неделе он встречается с представителями аптечных сетей, принадлежащими оптовым продавцам.
В отличие от осени, фокус встреч теперь сосредоточен не на том, готовы ли и каким образом оптовые продавцы отказаться от своих аптек. «В рамках этих встреч мы выясняем, как оптовые продавцы и крупные сети аптек подготовились к аптечной реформе, поскольку речь идет о действующем законе, исполнение которого неизбежно является обязательным для всех граждан Эстонской Республики».
Участники рынка заняли выжидательную позицию
Из-за неспособности политиков достичь договоренности, в смятении до сих пор находятся и участники рынка. «Эти полгода, когда нужно было заниматься реализацией аптечной реформы, а провизоры могли бы создавать аптеки, были потрачены на бессмысленное прощупывание», - сказала руководитель Палаты провизоров Карин Аламаа-Аас. Она добавила, что по-прежнему нет четкой информации о том, вступит ли и в каком виде аптечная реформа в силу, и это является одной из причин, почему провизоры не открывают новые аптеки.
«Ни одна сеть не сказала, продадут они свои аптеки провизорам или нет», - говорит Аламаа-Аас. Она привела в пример, что в Тырва есть три не отвечающие требования аптеки, но провизорам нет смысла делать там что-то новое прежде, чем они будут уверены, что такой большой конкуренции у него не будет. Представитель Эстонского объединения аптек, объединяющего аптечные сети, Тимо Данилов сказал, что и они заняли выжидательную позицию: «Участники рынка ждут, что будет. Положение запутанное и предсказывать что-то сложно».