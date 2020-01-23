Обсуждение аптечной реформы впало в зимнюю спячку

«Отечество» блокирует

В неофициальном общении коалиционные партии этот вопрос, конечно, обсуждали. Против вступления реформы в силу жестко выступает партия «Отечество», а потому с ними не прошло и обсуждение поэтапного ее применения. «Если есть партия, которая принципиально против введения ступенчатого подоходного налога, то она не поддержит это и в том случае, если его вводить поэтапно», - отметил Кийк.

Законопроект так и так не смог бы выйти из правительства, поскольку производство инициированного правительством законопроект требует больше времени, чем законопроект пришедший напрямую из Рийгикогу. Например, он должен пройти круг согласования в министерствах. Таким образом, чисто по времени невозможно завершить производство до 1 апреля.

Но нет смысла принимать законопроект подобного содержания и в парламенте. «Эти положения не найдут в Рийгикогу достаточно поддержки, если нет договоренности на уровне правительства», - сказала Лийна Керсна. Так же считает и член социальной комиссии, центристка Марика Туус-Лауль: «Так или иначе, голоса не собрать».

Поэтому сейчас Министерство социальных дел под руководством министра Кийка сейчас с осознанием, что ничего изменить нельзя, и аптечная реформа вступит в силу 1 апреля в том виде, в котором ее приняли пять лет назад. На этой и на следующей неделе он встречается с представителями аптечных сетей, принадлежащими оптовым продавцам.

В отличие от осени, фокус встреч теперь сосредоточен не на том, готовы ли и каким образом оптовые продавцы отказаться от своих аптек. «В рамках этих встреч мы выясняем, как оптовые продавцы и крупные сети аптек подготовились к аптечной реформе, поскольку речь идет о действующем законе, исполнение которого неизбежно является обязательным для всех граждан Эстонской Республики».

Участники рынка заняли выжидательную позицию

Из-за неспособности политиков достичь договоренности, в смятении до сих пор находятся и участники рынка. «Эти полгода, когда нужно было заниматься реализацией аптечной реформы, а провизоры могли бы создавать аптеки, были потрачены на бессмысленное прощупывание», - сказала руководитель Палаты провизоров Карин Аламаа-Аас. Она добавила, что по-прежнему нет четкой информации о том, вступит ли и в каком виде аптечная реформа в силу, и это является одной из причин, почему провизоры не открывают новые аптеки.

«Ни одна сеть не сказала, продадут они свои аптеки провизорам или нет», - говорит Аламаа-Аас. Она привела в пример, что в Тырва есть три не отвечающие требования аптеки, но провизорам нет смысла делать там что-то новое прежде, чем они будут уверены, что такой большой конкуренции у него не будет. Представитель Эстонского объединения аптек, объединяющего аптечные сети, Тимо Данилов сказал, что и они заняли выжидательную позицию: «Участники рынка ждут, что будет. Положение запутанное и предсказывать что-то сложно».