Доля эстонских фильмов в кинопрокате в прошлом году вышла на скандинавский уровень

В общей сложности за прошлый год было продано 3 685 522 билетов в кинотеатры с кассовым доходом 21 798 820 евро, сообщила в четверг пресс-служба Института эстонского кино.

847 960 билетов было куплено на эстонские фильмы, кассовый доход от которых составил 4 858 181 евро. В прошлом году на экранах кинотеатров было показано в общей сложности 427 фильмов, включая 313 новых картин. Эстонских фильмов в кинопрокате было 57, в том числе 29 новых.