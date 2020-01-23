Читатель спрашивает: будут ли в таллиннской IKEA продаваться новые товары серии BORDSTAD?

Портал Kodustiil получил письмо от читателя, который ждет, когда в Эстонии появится в продаже серия товаров для уборки дома BORDSTAD. «Хочется надеяться, что в центре комплектации IKEA в Таллинне можно будет приобрести предметы этой серии», - пишет читатель.