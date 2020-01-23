Чт, 23.01.2020
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  • Читатель спрашивает: будут ли в таллиннской IKEA продаваться новые товары серии BORDSTAD?

Читатель спрашивает: будут ли в таллиннской IKEA продаваться новые товары серии BORDSTAD?

Пункт выдачи товаров IKEA в Таллинне.

ФОТО: Konstantin Sednev

Портал Kodustiil получил письмо от читателя, который ждет, когда в Эстонии появится в продаже серия товаров для уборки дома BORDSTAD. «Хочется надеяться, что в центре комплектации IKEA в Таллинне можно будет приобрести предметы этой серии», - пишет читатель.

Как ответила руководитель по коммуникации IKEA Baltikum Рената Данте, товары серии BORDSTAD в Эстонии продаваться не будут, так как это - специальная коллекция, предназначенная для продажи в обычных магазинах IKEA.

«Эстонские покупатели могут приобрести аналогичные товары, выбрав их из основной весенней коллекции в электронном каталоге или в пункте выдачи товаров IKEA в Таллинне», - добавила она.

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