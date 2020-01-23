Многомиллионный бизнес эстонских предпринимателей продолжает расширяться

Член правления предприятия Урсель Каарна подтвердил Saarte Hääl, что строительный тендер закончен и строительная фирма выбрана. Строить магазин в Курессааре будет BauEst OÜ.

Он будет построен через дорогу от Saare Selver в здании по адресу Таллиннская улица, 78/80, торговый зал будет составлять почти 1000 кв.м. «Собираемся открыть двери для клиентов летом», - сказал Каарна.