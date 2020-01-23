Многомиллионный бизнес эстонских предпринимателей продолжает расширяться

KPG Kaubanduse OÜ, владелец эстонской сети Magaziin, собирается открыть магазин на Сааремаа уже летом, пишет Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.
Член правления предприятия Урсель Каарна подтвердил Saarte Hääl, что строительный тендер закончен и строительная фирма выбрана. Строить магазин в Курессааре будет BauEst OÜ.
Он будет построен через дорогу от Saare Selver в здании по адресу Таллиннская улица, 78/80, торговый зал будет составлять почти 1000 кв.м. «Собираемся открыть двери для клиентов летом», - сказал Каарна.
Торговая сеть включает 13 магазинов по всей Эстонии от Пярну до Силламяэ и от Валга до Виймси. KPG Kaubanduse OÜ - сеть товаров для дома и сада, предлагающая широкий ассортимент по разумным ценам. Ассортимент магазина включает инвентарь для лодок, рыболовные снасти, товары для дома, игрушки, одежду, обувь, рабочие инструменты и садовые принадлежности.