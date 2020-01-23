Сегодня Telia открывает новый телеканал

По словам контент-менеджера Telia в области телевидения и мультимедиа Бирьо Кийк, в 2020-м году ни одно технологическое предприятие не будет создавать обычный телеканал, который был бы ориентирован передачу традиционной телепрограммы. «Наши амбиции намного больше. Мы верим, что Inspira станет телеканалом будущего. Сегодня существует огромный нереализованный потенциал телевизионного рынка, который мы сможем использовать при создании нового телеканала. Мы сможем обогатить телеканал новыми технологическими решениями. Например, зритель сможет выбирать из нескольких прямых трансляций, наиболее интересную для него», - сказала Кийк.

Inspira представит новую телепродукцию: прямые трансляции женских турниров по теннису WTA, игры баскетбольной лиги Paf Эстония-Латвия, домашние игры финского чемпионата по хоккею, где играет местная звезда Роберт Рооба, а также свежий приключенческий сериал «Антарктида 200 - по следам Беллинсгаузена», созданный при поддержке Telia. Телезрители смогут увидеть в эфире Inspira интересные сериалы. Например, сериал « Самый громкий голос» с Расселом Кроу в главной роли.

«Новый канал создаст хорошую возможность для сотрудничества с местными производителями кинофильмов и сериалов. Мы сможем предложить зрителям новый контент и совместные проекты, и тем самым поддерживать местное телепроизводство и в более широком смысле местную культуру», - добавила Кийк.

По ее словам, объем эксклюзивного контента на канале Inspira, будет постепенно увеличиваться за счет разных трансляций концертов, соревнований по кибер-спорту и т.д.

Канал Inspira начнет трансляцию 23 января в 16:00 и будет доступен всем пользователям TeliaTV. Канал находится на позиции 0 (ноль) в телевизионном меню Telia, рядом с ETV. Телеканал будет транслировать программы в основном на эстонском и английском языках (передачи на английском языке будут транслироваться с эстонскими субтитрами).

Вся программа Inspira является бесплатной для просмотра в записи, это означает, что можно смотреть все шоу, спортивные соревнования, фильмы и сериалы и после окончания эфира, независимо от того, подключен ли клиент к услуге «Повтор ТВ».

Канал Inspira, а также весь остальной контент Telia TV, доступен по телевизору, в Интернете (www.teliatv.ee) и в приложении Telia TV как в Эстонии, так и в Европейском союзе.