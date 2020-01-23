Время еще есть: победителя конкурса ждет ночлег в доме, где никогда не жила шекспировская Джульетта

Находящийся в Вероне «Дом Джульетты» - Casa di Giulietta - международный туристический магнит. Несмотря на то, что этот дом - такой же литературный персонаж, как и его обитатели, поклонники творчества Шекспира верят, что действие трагедии происходило именно здесь, пишет edition.cnn.com.

«Дом Джульетты» построен в XIII веке, а вот балкон в готическом стиле пристроен лишь в XX столетии. Поэтому ясно, что Джульетта на нем никогда не стояла, что, впрочем, не уменьшает интереса людей к этому зданию.

«Дом Джульетты» ФОТО: COVER Images/ZUMAPRESS.com/Scanpix

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