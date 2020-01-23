Чт, 23.01.2020
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Время еще есть: победителя конкурса ждет ночлег в доме, где никогда не жила шекспировская Джульетта

Балкон в доме Джульетты в Вероне.

ФОТО: COVER Images/ZUMAPRESS.com/Scanpix

У пользователей платформы Airbnb есть уникальная возможность принять участие в конкурсе историй о любви, победитель которого проведет ночь в «Доме Джульетты» в Вероне, передает Kodustiil. 

Находящийся в Вероне «Дом Джульетты» - Casa di Giulietta - международный туристический магнит. Несмотря на то, что этот дом - такой же литературный персонаж, как и его обитатели, поклонники творчества Шекспира верят, что действие трагедии происходило именно здесь, пишет edition.cnn.com.

«Дом Джульетты» построен в XIII веке, а вот балкон в готическом стиле пристроен лишь в XX столетии. Поэтому ясно, что Джульетта на нем никогда не стояла, что, впрочем, не уменьшает интереса людей к этому зданию. 

«Дом Джульетты»

ФОТО: COVER Images/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Чтобы провести ночь в «Доме Джульетты», нужно написать эссе о любви на английском языке и не позднее 23.59 второго февраля отправить его на сайт Airbnb. Точный адрес находится ЗДЕСЬ.

Выигравшая конкурс влюбленная пара награждается возможностью провести ночь в «Доме Джульетты» на кровати, которая была использована в фильме «Ромео и Джульетта» 1968 года, снятом режиссером Франко Дзеффирелли. Главные роли в этом фильме сыграли Леонард Уайтинг и Оливия Хассей. И это еще не все! Романтическая экскурсия по Вероне и ужин, приготовленный шеф-поваром двухзвездного мишленовского ресторана дополнят программу. 

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